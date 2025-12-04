قبيل اجتماع المركزي الأميركي.. تراجع في أسعار الذهب

Advertisement

تراجعت أسعار اليوم الخميس وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح واتخاذ موقف حذر قبل اجتماع (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل، في وقت يترقبون فيه بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4196.96 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2% إلى 4225.90 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة " ".وقالت خبيرة السلع لدى إيه.إن.زد، : "السوق تتوقع بشكل كبير أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس... ما تحتاجه السوق الآن هو محفز جديد لأسعار (الذهب) للتحرك صعودا".