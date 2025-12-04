24
إقتصاد
قبيل اجتماع المركزي الأميركي.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
04-12-2025
|
02:20
A-
A+
تراجعت أسعار
الذهب
اليوم الخميس وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح واتخاذ موقف حذر قبل اجتماع
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل، في وقت يترقبون فيه بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4196.96 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2% إلى 4225.90 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
وقالت خبيرة السلع لدى إيه.إن.زد،
سوني كوماري
: "السوق تتوقع بشكل كبير أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس... ما تحتاجه السوق الآن هو محفز جديد لأسعار (الذهب) للتحرك صعودا".
مع جني المستثمرين للأرباح.. تراجع أسعار الذهب عالمياً
العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى تاريخي جديد
محمد رعد يطلب اعفاءه
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
