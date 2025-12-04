Advertisement

إقتصاد

قبيل اجتماع المركزي الأميركي.. تراجع في أسعار الذهب

Lebanon 24
04-12-2025 | 02:20
A-
A+
Doc-P-1450663-639004368919068375.jpeg
Doc-P-1450663-639004368919068375.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح واتخاذ موقف حذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل، في وقت يترقبون فيه بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.
Advertisement

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4196.96 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2% إلى 4225.90 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقالت خبيرة السلع لدى إيه.إن.زد، سوني كوماري: "السوق تتوقع بشكل كبير أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس... ما تحتاجه السوق الآن هو محفز جديد لأسعار (الذهب) للتحرك صعودا".
مواضيع ذات صلة
مع جني المستثمرين للأرباح.. تراجع أسعار الذهب عالمياً
lebanon 24
04/12/2025 11:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع كبير في أسعار الذهب
lebanon 24
04/12/2025 11:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار.. تراجع في اسعار الذهب
lebanon 24
04/12/2025 11:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تحت ضغط ارتفاع الدولار.. تراجع في أسعار الذهب
lebanon 24
04/12/2025 11:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الاتحادي

البنك المركزي

سوني كوماري

رويترز

كومار

غرين

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:51 | 2025-12-04
01:38 | 2025-12-04
00:05 | 2025-12-04
23:00 | 2025-12-03
16:00 | 2025-12-03
14:00 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24