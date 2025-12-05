Advertisement

إقتصاد

أزمة إنديغو تضرب موسم الزفاف الهندي: آلاف المسافرين عالقون

Lebanon 24
05-12-2025 | 16:47
A-
A+
Doc-P-1451381-639005755214446095.webp
Doc-P-1451381-639005755214446095.webp photos 0
كانت حفلات الزفاف التقليدية في الهند دائماً مناسبة مهمة، لكنها أصبحت مؤخراً من بين المتضررين الرئيسيين من جراء الأزمة التي تواجه أكبر شركة طيران في البلاد، إنديغو.

أدت عمليات الإلغاء الجماعية التي نفذتها إنديغو هذا الأسبوع إلى تعطل سفر آلاف الركاب، مما صدم العرائس والعرسان بشدة. فقد اضطر زوجان إلى حضور حفل زفافهما عبر الإنترنت، بينما سارع آخرون لإعادة جدولة رحلاتهم، واختارت إحدى العائلات حجز رحلة مستأجرة بأسعار مرتفعة لتجنب تفويت الحدث.

حتى المفوض السامي السنغافوري لدى الهند، سيمون وونغ، لم يسلم من الفوضى، إذ أعلن عبر موقع إكس أن رحلته أُلغيت، معبراً عن شعوره بالإحباط لعدم تمكنه من حضور حفل زفاف أحد موظفيه الشباب في بلدة ديوغار النائية شرق الهند.

جاءت عمليات الإلغاء هذه في ذروة موسم الزفاف، وهو قطاع تقدر قيمته في الهند بحوالي 130 مليار دولار، حيث تنفق العائلات ثروة كبيرة على احتفالات تمتد لأيام مليئة بالموسيقى والرقص والهدايا.

على الرغم من اعتذار إنديغو لعملائها، يبدو أن ذلك لم يكن كافياً لطمأنة العديد من المقبلين على الزواج. بعد إلغاء رحلتهم، اضطر زوجان حديثا الزواج إلى المشاركة في حفل زفافهما عبر شاشة كبيرة في مؤتمر فيديو، مع تقديم الاعتذار لضيوفهم الذين حضروا إلى المكان بالفعل. وقالت والدة العروس لقناة NDTV: «لقد دعونا العديد من الأقارب، وكان من المستحيل إلغاء الحفل في اللحظة الأخيرة، لذلك قررنا أن يحضر الزوجان الحفل عبر الإنترنت ونبث مشاركتهما على الشاشة».

وأكدت إنديغو أن الأزمة نتجت عن عدم استعدادها في الوقت المناسب لتطبيق التغييرات الصارمة على ساعات عمل الطيارين، فيما أعلنت الحكومة الهندية عن فتح تحقيق في الاضطرابات، التي شملت إلغاء أكثر من ألف رحلة يوم الجمعة وحده.

وتسيطر إنديغو على أكثر من 60% من سوق الطيران في الهند، وقال أميت كومار جوبتا، مؤسس شركة أبحاث الأسهم لرويترز، إن احتفالات زفاف ابن عمه المقررة هذا الأسبوع في جوا ربما تُؤجل حتى يناير.

