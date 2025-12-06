21
إقتصاد
تراجع عالمي في أسعار الغذاء للشهر الثالث مع استمرار ارتفاع الحبوب
Lebanon 24
06-12-2025
|
09:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في تشرين الثاني ، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب، بحسب بيان صدر الجمعة عن
منظمة الأغذية والزراعة
التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وسجل متوسط مؤشر
الفاو
لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالميا، 125.1 نقطة في تشرين الثاني، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ كانون الثاني.
وذكرت الفاو أن المتوسط في نوفمبر تراجع 2.1 بالمئة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 بالمئة عن ذروة سجلها في آذار 2022 عقب بداية الحرب الروسية ضد
أوكرانيا
.
وهبط مؤشر أسعار السكر التابع للفاو 5.9 بالمئة عن تشرين الاول، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، متأثرا بتوقعات وفرة المعروض عالميا، بينما تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 بالمئة مواصلا الانخفاض للشهر الخامس على التوالي مما يعكس زيادة إنتاج الحليب وزيادة المعروض للتصدير.
وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.
وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 بالمئة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.
ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة الفاو1.8 بالمئة على أساس شهري.
وزادت أسعار القمح نتيجةً للطلب المحتمل من
الصين
والتوتر الجيوسياسي في منطقة
البحر الأسود
، بينما زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية. (سكاي نيوز)
