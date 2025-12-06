Advertisement

إقتصاد

كيف خسرت العملات الرقمية تريليون دولار في 60 يومًا؟

Lebanon 24
06-12-2025 | 13:53
يشهد سوق العملات المشفّرة واحدًا من أكثر أعوامه اضطرابًا منذ ظهور بيتكوين، مع عودة أجواء "شتاء الكريبتو" الذي أعقب انهيار منصة FTX عام 2022. فخلال شهرين فقط، تبخّر أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية، وسط موجة بيع حادة تغذّيها المخاوف الاقتصادية والتوترات السياسية.
ورغم الأجواء الاحتفالية في حفل عيد الميلاد الذي أقامه رائد التشفير أنطوني بومبلانو في نيويورك الأسبوع الماضي، كانت السوق تعيش واقعًا معاكسًا؛ إذ فقدت بيتكوين نحو ربع قيمتها من ذروتها قرب 126 ألف دولار في تشرين الأول إلى حوالى 84 ألف دولار في بداية الأسبوع، قبل أن ترتدّ قليلًا إلى حدود 89 ألفًا، في مسار يثير قلق المستثمرين.

هذا التراجع يأتي على الرغم من الدعم السياسي والتنظيمي الواضح من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي اتخذت خلال العام سلسلة خطوات وُصفت بالتاريخية لصالح صناعة التشفير، من تعيين شخصيات مؤيّدة للعملات المشفّرة في الهيئات الرقابية، إلى إصدار عفو عن مدانين في قضايا مرتبطة بالكريبتو، مرورًا بخطة إنشاء احتياطي وطني من البيتكوين. كما تشير تقديرات إلى أن عائلة ترامب حققت أرباحًا تفوق المليار دولار قبل الضرائب من استثماراتها في هذا السوق، وفق فايننشال تايمز.

ومع ذلك، تراجعت بيتكوين بنحو 4% منذ بداية العام، في وقت واصلت فيه الأسهم الأميركية الصعود مدفوعةً بطفرة الذكاء الاصطناعي، ما يعمّق شعور المستثمرين بأن زخم الكريبتو لا يواكب بعد ارتفاع شهية المخاطرة في أسواق الأصول الأخرى. (CNBC)
