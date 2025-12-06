22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
كيف خسرت العملات الرقمية تريليون دولار في 60 يومًا؟
Lebanon 24
06-12-2025
|
13:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشهد سوق العملات المشفّرة واحدًا من أكثر أعوامه اضطرابًا منذ ظهور بيتكوين، مع عودة أجواء "شتاء الكريبتو" الذي أعقب انهيار منصة FTX عام 2022. فخلال شهرين فقط، تبخّر أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية، وسط موجة بيع حادة تغذّيها المخاوف الاقتصادية والتوترات السياسية.
Advertisement
ورغم الأجواء الاحتفالية في
حفل عيد الميلاد
الذي أقامه رائد التشفير أنطوني بومبلانو في
نيويورك
الأسبوع الماضي، كانت السوق تعيش واقعًا معاكسًا؛ إذ فقدت بيتكوين نحو ربع قيمتها من ذروتها قرب 126 ألف دولار في تشرين الأول إلى حوالى 84 ألف دولار في بداية الأسبوع، قبل أن ترتدّ قليلًا إلى حدود 89 ألفًا، في مسار يثير قلق المستثمرين.
هذا التراجع يأتي على الرغم من الدعم السياسي والتنظيمي الواضح من
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، التي اتخذت خلال العام سلسلة خطوات وُصفت بالتاريخية لصالح صناعة التشفير، من تعيين شخصيات مؤيّدة للعملات المشفّرة في الهيئات الرقابية، إلى إصدار عفو عن مدانين في قضايا مرتبطة بالكريبتو، مرورًا بخطة إنشاء احتياطي وطني من البيتكوين. كما تشير تقديرات إلى أن عائلة
ترامب
حققت أرباحًا تفوق المليار دولار قبل الضرائب من استثماراتها في هذا السوق، وفق فايننشال تايمز.
ومع ذلك، تراجعت بيتكوين بنحو 4% منذ بداية العام، في وقت واصلت فيه الأسهم الأميركية الصعود مدفوعةً بطفرة
الذكاء الاصطناعي
، ما يعمّق شعور المستثمرين بأن زخم الكريبتو لا يواكب بعد ارتفاع شهية المخاطرة في أسواق الأصول الأخرى. (CNBC)
مواضيع ذات صلة
العملات المشفرة تمحو تريليون دولار من قيمتها السوقية
Lebanon 24
العملات المشفرة تمحو تريليون دولار من قيمتها السوقية
07/12/2025 11:58:03
07/12/2025 11:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عن طريق الخطأ.. شركة عملات رقمية تحوّل 300 تريليون دولار
Lebanon 24
عن طريق الخطأ.. شركة عملات رقمية تحوّل 300 تريليون دولار
07/12/2025 11:58:03
07/12/2025 11:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار مدوٍّ في سوق العملات الرقمية
Lebanon 24
انهيار مدوٍّ في سوق العملات الرقمية
07/12/2025 11:58:03
07/12/2025 11:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نقدر استثمارات السعودية في أميركا والتي بلغت 600 مليار دولار ونأمل أن تصبح تريليون دولار
Lebanon 24
ترامب: نقدر استثمارات السعودية في أميركا والتي بلغت 600 مليار دولار ونأمل أن تصبح تريليون دولار
07/12/2025 11:58:03
07/12/2025 11:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الرئيس الأميركي
الذكاء الاصطناعي
حفل عيد الميلاد
دونالد ترامب
إدارة الرئيس
عيد الميلاد
دارة الرئيس
نيويورك
تابع
قد يعجبك أيضاً
فولكسفاغن تشدّ الأحزمة.. 160 مليار يورو حتى 2030
Lebanon 24
فولكسفاغن تشدّ الأحزمة.. 160 مليار يورو حتى 2030
04:43 | 2025-12-07
07/12/2025 04:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أصول روسيا المجمّدة.. موسكو تحذّر أوروبا من "فوضى قانونية"
Lebanon 24
أصول روسيا المجمّدة.. موسكو تحذّر أوروبا من "فوضى قانونية"
03:29 | 2025-12-07
07/12/2025 03:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر الأسود تحت الضغط: تداعيات على الأمن الغذائي العالمي فماذا عن لبنان؟
Lebanon 24
البحر الأسود تحت الضغط: تداعيات على الأمن الغذائي العالمي فماذا عن لبنان؟
03:00 | 2025-12-07
07/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تعيد BMW هندسة العاطفة خلف المقود؟
Lebanon 24
كيف تعيد BMW هندسة العاطفة خلف المقود؟
02:58 | 2025-12-07
07/12/2025 02:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كم تبلغ ثروة إريك ترامب نجل الرئيس الأميركي؟
Lebanon 24
كم تبلغ ثروة إريك ترامب نجل الرئيس الأميركي؟
01:12 | 2025-12-07
07/12/2025 01:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
11:35 | 2025-12-06
06/12/2025 11:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
12:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
14:00 | 2025-12-06
06/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
10:00 | 2025-12-06
06/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
11:20 | 2025-12-06
06/12/2025 11:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:43 | 2025-12-07
فولكسفاغن تشدّ الأحزمة.. 160 مليار يورو حتى 2030
03:29 | 2025-12-07
أصول روسيا المجمّدة.. موسكو تحذّر أوروبا من "فوضى قانونية"
03:00 | 2025-12-07
البحر الأسود تحت الضغط: تداعيات على الأمن الغذائي العالمي فماذا عن لبنان؟
02:58 | 2025-12-07
كيف تعيد BMW هندسة العاطفة خلف المقود؟
01:12 | 2025-12-07
كم تبلغ ثروة إريك ترامب نجل الرئيس الأميركي؟
00:00 | 2025-12-07
سعر الفضة ارتفع أكثر من سعر الذهب.. لماذا؟
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 11:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 11:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 11:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24