كيف خسرت العملات الرقمية تريليون دولار في 60 يومًا؟

ورغم الأجواء الاحتفالية في الذي أقامه رائد التشفير أنطوني بومبلانو في الأسبوع الماضي، كانت السوق تعيش واقعًا معاكسًا؛ إذ فقدت بيتكوين نحو ربع قيمتها من ذروتها قرب 126 ألف دولار في تشرين الأول إلى حوالى 84 ألف دولار في بداية الأسبوع، قبل أن ترتدّ قليلًا إلى حدود 89 ألفًا، في مسار يثير قلق المستثمرين.هذا التراجع يأتي على الرغم من الدعم السياسي والتنظيمي الواضح من ، التي اتخذت خلال العام سلسلة خطوات وُصفت بالتاريخية لصالح صناعة التشفير، من تعيين شخصيات مؤيّدة للعملات المشفّرة في الهيئات الرقابية، إلى إصدار عفو عن مدانين في قضايا مرتبطة بالكريبتو، مرورًا بخطة إنشاء احتياطي وطني من البيتكوين. كما تشير تقديرات إلى أن عائلة حققت أرباحًا تفوق المليار دولار قبل الضرائب من استثماراتها في هذا السوق، وفق فايننشال تايمز.ومع ذلك، تراجعت بيتكوين بنحو 4% منذ بداية العام، في وقت واصلت فيه الأسهم الأميركية الصعود مدفوعةً بطفرة ، ما يعمّق شعور المستثمرين بأن زخم الكريبتو لا يواكب بعد ارتفاع شهية المخاطرة في أسواق الأصول الأخرى. (CNBC)