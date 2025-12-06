Advertisement

الهند تفرض سقفاً لأسعار تذاكر الطيران

06-12-2025 | 16:13
فرضت الحكومة الهندية قيوداً على أسعار تذاكر الطيران، السبت، بعد فوضى واسعة في حركة السفر نتجت عن إلغاء شركة "إنديجو" 385 رحلة في يوم واحد، ما أدى إلى تقطّع السبل بمئات الركاب في مطاري بنغالورو ومومباي.
وتسيطر "إنديجو" على أكثر من 60% من السوق المحلي، لكنها أقرت بفشلها في الاستعداد لقواعد عمل جديدة للطيارين دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر، وتفرض قيوداً على ساعات الطيران الليلي وفترات راحة أكثر تشدداً لأطقم الطائرات. واستغلت شركات منافسة الأزمة برفع أسعار الرحلات المزدحمة، ما دفع الحكومة للتدخل ووضع سقف للأسعار.

وبموجب القرار، لا تتجاوز أسعار تذاكر الرحلات حتى 500 كيلومتر 7500 روبية (نحو 83 دولاراً)، فيما حُدد سقف تذاكر الرحلات المتوسطة بين 1000 و1500 كيلومتر، ومنها خط دلهي–مومباي، بـ15000 روبية (167 دولاراً)، بعد أن وصلت أسعار بعض الرحلات سابقاً إلى 20419 روبية (227 دولاراً). وأكدت وزارة الطيران المدني أنها ستواصل مراقبة الأسعار في الوقت الفعلي والتنسيق مع شركات الطيران.

وتُوصف الأزمة بأنها الأخطر في تاريخ "إنديجو" الممتد لعشرين عاماً، إذ ألغت الشركة السبت وحده 124 رحلة من بنغالورو، و109 من مومباي، و86 من دلهي، و66 من حيدر أباد، ما انعكس بشكل خاص على حفلات الزفاف في مختلف أنحاء البلاد. ومنحت السلطات الشركة إعفاءً مؤقتاً من بعض قيود الطيران الليلي حتى 10 شباط، على أن تعود العمليات إلى طبيعتها بين 10 و15 كانون الاول، مع تشغيل قطارات إضافية لنقل العالقين.

لكن منظمات الطيارين هاجمت هذا الإعفاء واعتبرته "انتقائياً"، محذّرة من أن لوائح السلامة "وُضعت لحماية الأرواح"، في حين واصلت شركات كبرى أخرى مثل "الخطوط الجوية الهندية" و"أكاسا" عملها بشكل طبيعي وفق القواعد الجديدة.
