إقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بفضل رهانات خفض أسعار الفائدة

Lebanon 24
06-12-2025 | 23:00
ارتفع الذهب يوم الجمعة، بدعم من تنامي الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية، مع تركيز الأسواق على بيانات التضخم الأميركية المقبلة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4,226.99  للأونصة.
 
وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم شباط بنسبة 0.3% لتصل إلى 4,257.40 للأونصة.

 

