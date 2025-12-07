أصول روسيا المجمّدة.. موسكو تحذّر أوروبا من "فوضى قانونية"

حذّر السفير الروسي لدى سيرغي نيتشاييف من أن خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل ستُعدّ "سرقة" لأموال سيادية روسية، وستكون لها "عواقب بعيدة المدى" على التكتل، ملوّحاً بتدمير السمعة التجارية للاتحاد و"إغراق الحكومات الأوروبية في دعاوى قضائية لا نهاية لها"، وبأن الخطوة تمثل "مساراً نحو فوضى قانونية وتدمير أسس النظام المالي العالمي"، على حد قوله.

Advertisement

ويأتي ذلك في وقت كشف فيه الاتحاد عن خطة لاستخدام هذه الأصول لتمويل أوكرانيا بـ90 مليار يورو خلال العامين المقبلين، بينما تبدي بلجيكا، حيث تتجمّد الحصة الأكبر من الأصول عبر مجموعة "يوروكلير"، مخاوف قضائية وترفض الخطة حتى الآن.



وفي موازاة الضغوط العسكرية على كييف، وتعهد قادة الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمها وسط ضغوط يمارسها الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب بتسوية يعتبرونها غير مواتية لأوكرانيا، يبحث الأوروبيون كيفية تمويل قرض لكييف على أن يُسدد لاحقاً من تعويضات روسية.

وفي هذا الإطار، عقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس اجتماعاً مع نظيره البلجيكي بارت دي ويفر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وصفه بـ"البنّاء"، مؤكداً أن القلق البلجيكي "لا يمكن إنكاره" ويجب توزيع المخاطر على جميع الدول الأوروبية، فيما أعلن المتحدث باسمه ستيفان كورنيليوس التوافق على مواصلة سعياً إلى "حل مشترك" قبل قمة الاتحاد المقبلة في 18 و19 كانون الأول، في حين اعتبر نيتشاييف أن الخطة تعكس عدم امتلاك "الموارد اللازمة" للاستمرار في دعم أوكرانيا. (24)