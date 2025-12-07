فولكسفاغن تشدّ الأحزمة.. 160 مليار يورو حتى 2030

Advertisement

وتواجه المجموعة، التي تضم أودي وبورش، ضغوطاً حادة بسبب الرسوم الجمركية على الواردات إلى والمنافسة القوية في ، ما أثر خصوصاً في أرباح بورش التي تعتمد بشكل كبير على هذين السوقين ودفعها إلى تقليص استراتيجيتها للمركبات الكهربائية.وأوضح بلوم أن خطة الإنفاق تركز على وأوروبا وتشمل المنتجات والتكنولوجيا والبنية التحتية، مع استمرار مباحثات خفض التكاليف في بورش حتى 2026، مشيراً إلى أن إنشاء مصنع لأودي في الولايات المتحدة يرتبط بحجم الدعم المالي الأميركي، وأن توطين إنتاج بورش وتطوير طراز مخصص للسوق خيار مطروح للمستقبل. واعتبر أن تجديد عقده على رأس فولكسفاغن حتى 2030 يمثل دعماً واضحاً من العائلتين المالكتين والمستثمرين الرئيسيين مثل السفلى، مع إقراره بأن المساهمين تكبدوا خسائر منذ طرح بورش في البورصة قبل ثلاثة أعوام، ما يفرض عليه مواجهة الانتقادات. (cnbc)