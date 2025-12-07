20
فولكسفاغن تشدّ الأحزمة.. 160 مليار يورو حتى 2030
Lebanon 24
07-12-2025
|
04:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس التنفيذي
لمجموعة فولكسفاغن
أوليفر
بلوم أن المجموعة تعتزم استثمار 160 مليار
يورو
حتى عام 2030، في إطار خطة استثمارية محدثة تعكس توجهاً أكثر تقشفاً مقارنة بفترات سابقة، بعدما بلغ الإنفاق المخطط للفترة 2024-2028 ذروته عند 180 مليار يورو ثم تراجع إلى 165 ملياراً للفترة 2025-2029.
وتواجه المجموعة، التي تضم أودي وبورش، ضغوطاً حادة بسبب الرسوم الجمركية على الواردات إلى
الولايات المتحدة
والمنافسة القوية في
الصين
، ما أثر خصوصاً في أرباح بورش التي تعتمد بشكل كبير على هذين السوقين ودفعها إلى تقليص استراتيجيتها للمركبات الكهربائية.
وأوضح بلوم أن خطة الإنفاق تركز على
ألمانيا
وأوروبا وتشمل المنتجات والتكنولوجيا والبنية التحتية، مع استمرار مباحثات خفض التكاليف في بورش حتى 2026، مشيراً إلى أن إنشاء مصنع لأودي في الولايات المتحدة يرتبط بحجم الدعم المالي الأميركي، وأن توطين إنتاج بورش وتطوير طراز مخصص للسوق
الصينية
خيار مطروح للمستقبل. واعتبر أن تجديد عقده على رأس فولكسفاغن حتى 2030 يمثل دعماً واضحاً من العائلتين المالكتين والمستثمرين الرئيسيين مثل
ولاية ساكسونيا
السفلى، مع إقراره بأن المساهمين تكبدوا خسائر منذ طرح بورش في البورصة قبل ثلاثة أعوام، ما يفرض عليه مواجهة الانتقادات. (cnbc)
