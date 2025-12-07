19
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد الجدل حول زيادة أسعار الكهرباء.. وزارة الكهرباء توضح
Lebanon 24
07-12-2025
|
14:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
وزارة الكهرباء العراقية
، اليوم الأحد، عدم وجود زيادة في سعر تعريفة الطاقة المجهزة للمواطنين، مبينة أن ما يتداول من ادعاءات حول رفع تعريفة الكهرباء لا يمت للحقيقة بأي صلة.
Advertisement
من ناحية أخرى وجه وزير الكهرباء
العراقي
،
زياد علي فاضل
، بحسم مشاريع إنتاج الكهرباء قيد الدراسة وإنجاز المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية.
وترأس وزير الكهرباء اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشاريع الطاقة الكهربائية قيد التنفيذ، وخطط صيانة
المحطات
استعداداً لصيف 2026، وفقاً لوكالة الأنباء
العراقية
"واع".
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون بحث مع وزير الطاقة نتائج محادثاته في قبرص حول استجرار الكهرباء
Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع وزير الطاقة نتائج محادثاته في قبرص حول استجرار الكهرباء
08/12/2025 01:17:11
08/12/2025 01:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. لبنان يتصدر عربيا بأغلى أسعار الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. لبنان يتصدر عربيا بأغلى أسعار الكهرباء
08/12/2025 01:17:11
08/12/2025 01:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"كهرباء لبنان" توضّح آلية الإعفاءات والفوترة للمباني المتضررة بالعدوان الإسرائيلي
Lebanon 24
"كهرباء لبنان" توضّح آلية الإعفاءات والفوترة للمباني المتضررة بالعدوان الإسرائيلي
08/12/2025 01:17:11
08/12/2025 01:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أعطال في الإشارات والهاتف بعد سرقة كابلات الكهرباء بصيدا
Lebanon 24
أعطال في الإشارات والهاتف بعد سرقة كابلات الكهرباء بصيدا
08/12/2025 01:17:11
08/12/2025 01:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الكهرباء العراقية
وكالة الأنباء العراقية
الكهرباء العراقية
وزارة الكهرباء
وكالة الأنباء
زياد علي فاضل
يوم الأحد
علي فاضل
قد يعجبك أيضاً
البحر الأسود تحت الضغط: تداعيات على الأمن الغذائي العالمي فماذا عن لبنان؟
Lebanon 24
البحر الأسود تحت الضغط: تداعيات على الأمن الغذائي العالمي فماذا عن لبنان؟
10:00 | 2025-12-07
07/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"المركزي" السوري يُرحّب بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا
Lebanon 24
"المركزي" السوري يُرحّب بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا
09:08 | 2025-12-07
07/12/2025 09:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك المركزي المصري: قفزة جديدة في احتياطي النقد الأجنبي
Lebanon 24
البنك المركزي المصري: قفزة جديدة في احتياطي النقد الأجنبي
07:19 | 2025-12-07
07/12/2025 07:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسات لجنة المال والموازنة الأسبوع المقبل
Lebanon 24
جلسات لجنة المال والموازنة الأسبوع المقبل
05:54 | 2025-12-07
07/12/2025 05:54:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فولكسفاغن تشدّ الأحزمة.. 160 مليار يورو حتى 2030
Lebanon 24
فولكسفاغن تشدّ الأحزمة.. 160 مليار يورو حتى 2030
04:43 | 2025-12-07
07/12/2025 04:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
01:45 | 2025-12-07
07/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
05:39 | 2025-12-07
07/12/2025 05:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2025-12-07
البحر الأسود تحت الضغط: تداعيات على الأمن الغذائي العالمي فماذا عن لبنان؟
09:08 | 2025-12-07
"المركزي" السوري يُرحّب بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا
07:19 | 2025-12-07
البنك المركزي المصري: قفزة جديدة في احتياطي النقد الأجنبي
05:54 | 2025-12-07
جلسات لجنة المال والموازنة الأسبوع المقبل
04:43 | 2025-12-07
فولكسفاغن تشدّ الأحزمة.. 160 مليار يورو حتى 2030
03:29 | 2025-12-07
أصول روسيا المجمّدة.. موسكو تحذّر أوروبا من "فوضى قانونية"
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 01:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 01:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 01:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24