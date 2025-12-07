بعد الجدل حول زيادة أسعار الكهرباء.. وزارة الكهرباء توضح

Advertisement

أكدت ، اليوم الأحد، عدم وجود زيادة في سعر تعريفة الطاقة المجهزة للمواطنين، مبينة أن ما يتداول من ادعاءات حول رفع تعريفة الكهرباء لا يمت للحقيقة بأي صلة.من ناحية أخرى وجه وزير الكهرباء ، ، بحسم مشاريع إنتاج الكهرباء قيد الدراسة وإنجاز المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية.وترأس وزير الكهرباء اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشاريع الطاقة الكهربائية قيد التنفيذ، وخطط صيانة ‏استعداداً لصيف 2026، وفقاً لوكالة الأنباء "واع".