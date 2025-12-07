Advertisement

إقتصاد

بعد الجدل حول زيادة أسعار الكهرباء.. وزارة الكهرباء توضح

Lebanon 24
07-12-2025 | 14:24
أكدت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عدم وجود زيادة في سعر تعريفة الطاقة المجهزة للمواطنين، مبينة أن ما يتداول من ادعاءات حول رفع تعريفة الكهرباء لا يمت للحقيقة بأي صلة.
من ناحية أخرى وجه وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، بحسم مشاريع إنتاج الكهرباء قيد الدراسة وإنجاز المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية.

وترأس وزير الكهرباء اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشاريع الطاقة الكهربائية قيد التنفيذ، وخطط صيانة المحطات ‏استعداداً لصيف 2026، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
 
