Advertisement

إقتصاد

استثمار صيني بـ100 مليون دولار في مصر لإنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج

Lebanon 24
09-12-2025 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1452910-639009132899441047.webp
Doc-P-1452910-639009132899441047.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة Fountain Set Limited، الصينية، رغبتها في إنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج باستثمارات 100 مليون دولار في مصر ، معربة عن تطلعها لبدء الإجراءات التنفيذية للمشروع الجديد في أقرب وقت.
Advertisement

وقالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، في بيان صحفي الثلاثاء ، إن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس التنفيذي للهيئة حسام هيبة وفد الشركة إلى جانب ممثلي شركة Elegance Apparel Garments Freezone، العاملة بالمنطقة الحرة في شبين الكوم.

ووفق البيان، تناول اللقاء مناقشة خطة الشركة للتوسع في السوق المصرية من خلال إنشاء مصنع جديد للغزل والنسيج، حيث أعربت الشركة عن رغبتها في إقامة مشروع صناعي على مساحة 200 ألف متر مربع، بنظام المنطقة الحرة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة، باستثمارات تقدَّر بنحو 100 مليون دولار، ويوفّر ما يقرب من 1500 فرصة عمل مباشرة.


ويستهدف المشروع أن يصبح مركزًا لتصنيع الأقمشة وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.


وأكد حسام هيبة على الجاهزية التامة للبنية التحتية الصناعية في مصر لاستقبال الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة ضخت استثمارات تجاوزت أربعة مليارات دولار لتحديث المصانع المملوكة لقطاع الأعمال العام، بما في ذلك استيراد أحدث المعدات الأوروبية، مع توفير نماذج شراكة مرنة للمستثمرين الأجانب تشمل التملك والتأجير وحق الانتفاع.

وأضاف أن موقع مصر الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة، وتنافسية سوق العمل، يجعلها وجهة مثالية لصناعات الغزل والنسيج الموجهة للتصدير.

وأكد أن القطاع الصناعي، وعلى رأسه قطاع الغزل والنسيج، يُعد من القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز الصادرات، وتعميق الصناعة، وزيادة فرص العمل، بما يعكس توجه الدولة نحو جذب استثمارات كبرى في هذا المجال ودعم توسّع الطاقة الإنتاجية الوطنية.
مواضيع ذات صلة
غوغل تستثمر 15 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في الهند
lebanon 24
09/12/2025 23:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: الاستثمارات في العالم الرقمي ستتجاوز الـ170 مليون دولار
lebanon 24
09/12/2025 23:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24
من 10 آلاف إلى 25 مليون دولار.. قصة أغرب استثمار في تاريخ أمازون!
lebanon 24
09/12/2025 23:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بقيمة 208 ملايين دولار… استثمار جديد لشركة إنتل في هذا البلد!
lebanon 24
09/12/2025 23:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24

المنطقة الاقتصادية

الهيئة العامة

الأفريقية

متر مربع

الأوروبي

الصينية

المصرية

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:40 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:57 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:42 | 2025-12-09
11:40 | 2025-12-09
11:09 | 2025-12-09
10:57 | 2025-12-09
10:45 | 2025-12-09
08:33 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24