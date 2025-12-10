للمرة الأولى.. الفضة تسجل سعرا تاريخيا

شهدت أسواق الثمينة اليوم رقما قياسيا تاريخيا جديدا حيث قفز سعر الفضة في التداولات الفورية فوق 60 دولارا للأونصة للمرة الأولى في تاريخ التداولات.

وارتفعت العقود الفورية للفضة بنسبة 0.49% إلى 60.9679 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة للمعدن لشهر المقبل بنسبة 0.95% إلى 61.42 دولار للأونصة.



ويعزى هذا الصعود إلى التوقعات السائدة في الأسواق بأن الاحتياطي الأمريكي سيخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% (25 نقطة أساس) الأربعاء. (روسيا اليوم)