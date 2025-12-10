تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
13
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
إقتصاد
للمرة الأولى.. الفضة تسجل سعرا تاريخيا
Lebanon 24
10-12-2025
|
06:02
photos
شهدت أسواق
المعادن
الثمينة اليوم رقما قياسيا تاريخيا جديدا حيث قفز سعر الفضة في التداولات الفورية فوق 60 دولارا للأونصة للمرة الأولى في تاريخ التداولات.
وارتفعت العقود الفورية للفضة بنسبة 0.49% إلى 60.9679 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة للمعدن لشهر
مارس
المقبل بنسبة 0.95% إلى 61.42 دولار للأونصة.
ويعزى هذا الصعود إلى التوقعات السائدة في الأسواق بأن الاحتياطي
الفيدرالي
الأمريكي سيخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% (25 نقطة أساس) الأربعاء. (روسيا اليوم)
