تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الصين تُمسك بشريان معادن أفريقيا… سباق عالمي وسيادة مهدَّدة

Lebanon 24
10-12-2025 | 16:42
A-
A+
Doc-P-1453426-639010069346209752.jpg
Doc-P-1453426-639010069346209752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد أفريقيا سباقًا دوليًا محتدمًا على معادنها الحيوية، في ظل تصاعد الطلب العالمي على الليثيوم والكوبالت والنحاس والمعادن النادرة المستخدمة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والسيارات الكهربائية. ويكشف تقرير للمركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية أن الصين تسيطر على أكثر من نصف إنتاج هذه المعادن عالميًا، وتحتكر 87% من عمليات التكرير والمعالجة.

ووسّعت بكين نفوذها عبر الاستحواذ على مناجم كبرى في بوتسوانا ومالي وتنزانيا، إلى جانب سيطرتها على البنية التحتية من سكك حديد وموانئ، ما يمنحها قدرة على التحكم بتوقيت وتكلفة الصادرات الأفريقية، ويعزز نفوذها الجيوسياسي.

في المقابل، تواجه الشركات الصينية اتهامات بانتهاكات بيئية جسيمة، كان أبرزها تسربات كيميائية في زامبيا والكونغو الديمقراطية خلال عام 2025.

وردًا على ذلك، بدأت دول أفريقية فرض قيود على تصدير المعادن الخام، فيما أطلقت زامبيا والكونغو مشروعًا مشتركًا لإنتاج البطاريات محليًا بهدف الاستفادة من الثروات داخل القارة.

 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو...مفاجأة صينية تشعل سباق الطاقة العالمي!
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:35:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الصين لن تتمكن من اللحاق بنا في سباق الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:35:23 Lebanon 24 Lebanon 24
العالم مهدد بكارثة بشرية.. تقرير يتحدث عن تراجع انتشار الحشرات
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:35:23 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح تؤكد دعم أمن مخيم البداوي وتمسّكها بسيادة الدولة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:35:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الصناعات الدفاعية

الديمقراطية

الديمقراطي

الأفريقية

ديمقراطي

الصينية

المعادن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2025-12-10
Lebanon24
12:55 | 2025-12-10
Lebanon24
10:18 | 2025-12-10
Lebanon24
08:32 | 2025-12-10
Lebanon24
07:41 | 2025-12-10
Lebanon24
06:45 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24