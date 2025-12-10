الصين تُمسك بشريان معادن أفريقيا… سباق عالمي وسيادة مهدَّدة

تشهد سباقًا دوليًا محتدمًا على معادنها الحيوية، في ظل تصاعد الطلب العالمي على الليثيوم والكوبالت والنحاس والمعادن النادرة المستخدمة في والتكنولوجيا والسيارات الكهربائية. ويكشف تقرير للمركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية أن تسيطر على أكثر من نصف إنتاج هذه عالميًا، وتحتكر 87% من عمليات التكرير والمعالجة.



ووسّعت نفوذها عبر الاستحواذ على مناجم كبرى في بوتسوانا ومالي وتنزانيا، إلى جانب سيطرتها على البنية التحتية من سكك حديد وموانئ، ما يمنحها قدرة على التحكم بتوقيت وتكلفة الصادرات ، ويعزز نفوذها الجيوسياسي.



في المقابل، تواجه الشركات اتهامات بانتهاكات بيئية جسيمة، كان أبرزها تسربات كيميائية في زامبيا والكونغو خلال عام 2025.



وردًا على ذلك، بدأت دول أفريقية فرض قيود على تصدير المعادن الخام، فيما أطلقت زامبيا والكونغو مشروعًا مشتركًا لإنتاج البطاريات محليًا بهدف الاستفادة من الثروات داخل القارة.





