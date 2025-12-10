أعلنت الأميركية، اليوم الأربعاء، عن خطة لمضاعفة استثماراتها في تقريباً، عبر ضخ أكثر من 35 مليار دولار حتى عام 2030، تضاف إلى نحو 40 مليار دولار سبق أن استثمرتها في البلاد، في إطار التوسع في ، وزيادة الصادرات، وخلق فرص العمل.



وأوضحت الشركة أن الاستثمار سيركّز على الرقمنة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وتنمية الصادرات، وخلق مليون وظيفة جديدة، إضافة إلى رفع حجم الصادرات التراكمية إلى 80 مليار دولار، وإيصال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 15 مليون شركة صغيرة.



وفي السياق نفسه، أعلنت عن استثمار 17.5 مليار دولار خلال أربع سنوات في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الهند، لدعم البنية التحتية والمهارات الرقمية، في أكبر استثمار لها في .



وتعزز هذه الاستثمارات مكانة الهند، البالغ عدد سكانها نحو 1.45 مليار نسمة، كمركز عالمي صاعد في سوق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.





