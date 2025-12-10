الاحتياطي الفدرالي الأميركي يقرّ خفضًا جديدًا للفائدة بواقع 25 نقطة أساس

خفّض الأميركي، يوم الأربعاء، معدّل الفائدة للمرة الثالثة تواليًا، في خطوة كانت متوقعة في ، إلا أنها عكست انقسامًا واضحًا داخل لجنة السياسة النقدية.



وبحسب بيان المصرف المركزي، جرى خفض معدلات الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 3.50% و3.75%، فيما عارض ثلاثة من أصل 12 عضوًا القرار، إذ رفض اثنان خفض الفائدة أصلًا، بينما دعا العضو الثالث إلى خفض أكبر بنصف نقطة مئوية.



ويأتي هذا القرار في وقت يستعد فيه لاتخاذ قرار مفصلي يتعلق بقيادة المجلس.

Advertisement