Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

بعد احتجاز أميركا لناقلة قبالة فنزويلا.. النفط يواصل مكاسبه

Lebanon 24
11-12-2025 | 00:50
ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس بعد أن احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، مما أدى إلى تصعيد التوتر بين البلدين وأثار قلقا حيال تعطل المزيد من الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.4%، إلى62.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا، أو 0.6%، إلى 58.79 دولار للبرميل.

وقال محلل السوق في آي.جي توني سيكامور في مذكرة، إن خام غرب تكساس الوسيط يجري تداوله على ارتفاع بعد ورود أنباء احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، مضيفا أن التقارير التي ذكرت أن أوكرانيا هاجمت سفينة من "أسطول الظل" الروسي قدمت الدعم أيضا للأسعار، وفقاً لوكالة "رويترز".
