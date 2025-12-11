بعد احتجاز أميركا لناقلة قبالة فنزويلا.. النفط يواصل مكاسبه

ارتفعت أسعار للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس بعد أن احتجزت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل ، مما أدى إلى تصعيد التوتر بين البلدين وأثار قلقا حيال تعطل المزيد من الإمدادات.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.4%، إلى62.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب الوسيط الأميركي 33 سنتا، أو 0.6%، إلى 58.79 دولار للبرميل.



وقال محلل السوق في آي.جي في مذكرة، إن خام غرب تكساس الوسيط يجري تداوله على ارتفاع بعد ورود أنباء احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، مضيفا أن التقارير التي ذكرت أن هاجمت سفينة من " " الروسي قدمت الدعم أيضا للأسعار، وفقاً لوكالة " ".

