بعد خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في أسعار الذهب والفضة عند مستوى قياسي

تراجع اليوم الخميس، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع تقريباً، بعد انقسام (البنك المركزي الأميركي) بشأن قراره خفض أسعار الفائدة مما جعل المستثمرين غير متيقنين من وتيرة التيسير النقدي العام المقبل، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيّاً مرتفعاً آخر.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4221.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الخامس من كانون الأول في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.6% إلى 4249.70 دولار للأونصة.



وقال كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، : "لم يتمكن الذهب من المضي قُدُماً مع أحداث اليوم ... لأن رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي كانت بشكل أساسي أن أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة قد تكون قليلة ومتباعدة"، وفقاً لوكالة " ".

