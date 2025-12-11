تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في أسعار الذهب والفضة عند مستوى قياسي
Lebanon 24
11-12-2025
|
01:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجع
الذهب
اليوم الخميس، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع تقريباً، بعد انقسام
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) بشأن قراره خفض أسعار الفائدة مما جعل المستثمرين غير متيقنين من وتيرة التيسير النقدي العام المقبل، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيّاً مرتفعاً آخر.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4221.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الخامس من كانون الأول في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.6% إلى 4249.70 دولار للأونصة.
وقال كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد،
تيم ووترر
: "لم يتمكن الذهب من المضي قُدُماً مع أحداث اليوم ... لأن رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي كانت بشكل أساسي أن أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة قد تكون قليلة ومتباعدة"، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مع ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.. تراجع في أسعار الذهب
11/12/2025 11:24:19
11/12/2025 11:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار وتقلص رهانات خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار وتقلص رهانات خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في أسعار الذهب
11/12/2025 11:24:19
11/12/2025 11:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار الذهب بفضل رهانات خفض أسعار الفائدة
Lebanon 24
ارتفاع أسعار الذهب بفضل رهانات خفض أسعار الفائدة
11/12/2025 11:24:19
11/12/2025 11:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط انتعاش رهانات خفض الفائدة الأميركية.. الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع
Lebanon 24
وسط انتعاش رهانات خفض الفائدة الأميركية.. الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع
11/12/2025 11:24:19
11/12/2025 11:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الاحتياطي الاتحادي
البنك المركزي
تيم ووترر
رويترز
تيم
غرين
تيسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بضغط من تراجع سهم "سوفت بنك".. "نيكاي" يغلق على انخفاض
Lebanon 24
بضغط من تراجع سهم "سوفت بنك".. "نيكاي" يغلق على انخفاض
03:59 | 2025-12-11
11/12/2025 03:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي ينتظر أكبر اقتصاد في أوروبا في 2026؟
Lebanon 24
ما الذي ينتظر أكبر اقتصاد في أوروبا في 2026؟
02:47 | 2025-12-11
11/12/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مخاوف من الذكاء الاصطناعي.. بتكوين تهبط دون 90 ألف دولار
Lebanon 24
بسبب مخاوف من الذكاء الاصطناعي.. بتكوين تهبط دون 90 ألف دولار
02:27 | 2025-12-11
11/12/2025 02:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد احتجاز أميركا لناقلة قبالة فنزويلا.. النفط يواصل مكاسبه
Lebanon 24
بعد احتجاز أميركا لناقلة قبالة فنزويلا.. النفط يواصل مكاسبه
00:50 | 2025-12-11
11/12/2025 12:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
استثمارات أميركية قياسية... "أمازون" و"مايكروسوفت" تتجهان إلى الهند بقوة
Lebanon 24
استثمارات أميركية قياسية... "أمازون" و"مايكروسوفت" تتجهان إلى الهند بقوة
23:00 | 2025-12-10
10/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
Lebanon 24
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
07:59 | 2025-12-10
10/12/2025 07:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
Lebanon 24
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
06:09 | 2025-12-10
10/12/2025 06:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
10:30 | 2025-12-10
10/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
10:00 | 2025-12-10
10/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
05:27 | 2025-12-10
10/12/2025 05:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:59 | 2025-12-11
بضغط من تراجع سهم "سوفت بنك".. "نيكاي" يغلق على انخفاض
02:47 | 2025-12-11
ما الذي ينتظر أكبر اقتصاد في أوروبا في 2026؟
02:27 | 2025-12-11
بسبب مخاوف من الذكاء الاصطناعي.. بتكوين تهبط دون 90 ألف دولار
00:50 | 2025-12-11
بعد احتجاز أميركا لناقلة قبالة فنزويلا.. النفط يواصل مكاسبه
23:00 | 2025-12-10
استثمارات أميركية قياسية... "أمازون" و"مايكروسوفت" تتجهان إلى الهند بقوة
16:44 | 2025-12-10
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 11:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 11:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
11/12/2025 11:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24