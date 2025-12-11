بسبب مخاوف من الذكاء الاصطناعي.. بتكوين تهبط دون 90 ألف دولار

انخفضت عملة بتكوين المشفرة، خلال تعاملات الخميس المبكرة، إلى ما دون 90 ألف دولار في إشارة جديدة إلى التوتر السائد في السوق مع تأثر أسهم التكنولوجيا بالمخاوف حيال أرباح .



وتراجع الإقبال على المخاطرة بعد أن جاءت توقعات أرباح وإيرادات شركة الأميركية دون تقديرات المحللين وأشار المديرون التنفيذيون إلى ارتفاع الإنفاق - في مؤشر على أن نفقات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تحقق أرباحا بالسرعة التي كان يأملها المستثمرون.

وانخفضت بتكوين في أحدث تعاملات 2.5 بالمئة إلى 90056.24 دولار، في حين تراجعت عملة إيثر 4.3 بالمئة إلى 3196.62 دولار، متخلية عن مكاسب اليومين الماضيين ومواصلة التراجع الذي بدأ في جلسة التداول الأميركية أمس الأربعاء بعد أن خفض (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.



وقال محلل السوق لدى آي.جي في سيدني "ما رأيناه الليلة الماضية هو أنه على الرغم من أن الأصول المنطوية على مخاطر كانت تبلي بلاء حسنا"، لم تبال العملات الرقمية حقا بذلك.