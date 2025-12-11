تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

روسيا نحو تقليص الفقر… بوتين يحدد سقف 5% بحلول 2036

Lebanon 24
11-12-2025 | 16:01
حدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفًا اقتصاديًا بعيد المدى يقضي بخفض معدل الفقر في روسيا إلى أقل من 5% بحلول عام 2036.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة الملفات الاقتصادية، حيث عرض مسار التقدم المحقق ضمن الأهداف الوطنية. وأوضح بوتين أن بلاده تسير بثبات نحو خفض الفقر إلى ما دون 7% بحلول عام 2030، وصولًا إلى أقل من 5% بعد ست سنوات.

وأشار إلى أن معدل الفقر الحالي يُعد الأدنى في تاريخ روسيا، معتبرًا أن ارتفاع الأجور في القطاعين العام والخاص يساهم في تنشيط الطلب المحلي، ودعم تطوير الصناعة وقطاع الخدمات، ما ينعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي العام.

وسجّل الاقتصاد الروسي نموًا بنسبة 4.3% خلال عام 2024، متجاوزًا التوقعات، فيما بات يحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث تعادل القوة الشرائية، في مؤشر على ثقله المتزايد في الاقتصاد العالمي.
