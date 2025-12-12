أربعة أشهر بلا نمو… الاقتصاد البريطاني يواصل التباطؤ

انكمش الاقتصاد للشهر الثاني في تشرين الأول، مقابل توقعات بالانتعاش حيث لم يتعاف قطاع تصنيع السيارات إلا بشكل طفيف من الهجوم السيبراني الذي استهدف شركة جاغوار لاند .



وقال إن إجمالي الانتاج المحلي تراجع بواقع 0.1 بالمئة في أكتوبر، عقب انخفاض بواقع 0.1 بالمئة في أيلول السابق عليه، بحسب ما ذكرته الجمعة .



وكان أغلب خبراء الاقتصاد توقعوا زيادة بواقع 0.1 بالمئة لتشرين الأول انتعاش جديد في قطاع التصنيع يقوده تعافي جاغوار لاند روفر من الهجوم السيبراني.



وتظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لم يحقق نموا منذ حزيران فيما ظل إجمالي الناتج المحلي مستقرا أو انخفض على مدار الأربعة أشهر الماضية.



وأشارت شركات كثيرة مؤخرا إلى أن النشاط في الاقتصاد تباطأ في الفترة السابقة على الموازنة التي أعلن عنها في 26 نوفمبر حيث تصاعدت التكهنات بشأن تدابير ضريبية محتملة. (سكاي نيوز)

