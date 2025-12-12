تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أربعة أشهر بلا نمو… الاقتصاد البريطاني يواصل التباطؤ
Lebanon 24
12-12-2025
|
05:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
انكمش الاقتصاد
البريطاني
للشهر الثاني في تشرين الأول، مقابل توقعات بالانتعاش حيث لم يتعاف قطاع تصنيع السيارات إلا بشكل طفيف من الهجوم السيبراني الذي استهدف شركة جاغوار لاند
روفر
.
وقال
المكتب الوطني للإحصاء
إن إجمالي الانتاج المحلي تراجع بواقع 0.1 بالمئة في أكتوبر، عقب انخفاض بواقع 0.1 بالمئة في أيلول السابق عليه، بحسب ما ذكرته الجمعة
وكالة الأنباء البريطانية
.
وكان أغلب خبراء الاقتصاد توقعوا زيادة بواقع 0.1 بالمئة لتشرين الأول
على أمل
انتعاش جديد في قطاع التصنيع يقوده تعافي جاغوار لاند روفر من الهجوم السيبراني.
وتظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لم يحقق نموا منذ حزيران فيما ظل إجمالي الناتج المحلي مستقرا أو انخفض على مدار الأربعة أشهر الماضية.
وأشارت شركات كثيرة مؤخرا إلى أن النشاط في الاقتصاد تباطأ في الفترة السابقة على الموازنة التي أعلن عنها في 26 نوفمبر حيث تصاعدت التكهنات بشأن تدابير ضريبية محتملة. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تباطؤ في نمو تطبيق "شات جي بي تي" للهواتف وسط تصاعد المنافسة
Lebanon 24
تباطؤ في نمو تطبيق "شات جي بي تي" للهواتف وسط تصاعد المنافسة
12/12/2025 19:29:19
12/12/2025 19:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الاقتصاد السعودي يواصل الصعود مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية
Lebanon 24
الاقتصاد السعودي يواصل الصعود مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية
12/12/2025 19:29:19
12/12/2025 19:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
واقعة مأساوية.. فأر يقتل رضيعة لم تتجاوز الأربعة أشهر
Lebanon 24
واقعة مأساوية.. فأر يقتل رضيعة لم تتجاوز الأربعة أشهر
12/12/2025 19:29:19
12/12/2025 19:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": قطع طريق بلدة دير سريان احتجاجا على التباطؤ في متابعة ملف التعويضات
Lebanon 24
"لبنان 24": قطع طريق بلدة دير سريان احتجاجا على التباطؤ في متابعة ملف التعويضات
12/12/2025 19:29:19
12/12/2025 19:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء البريطانية
المكتب الوطني للإحصاء
وكالة الأنباء
المكتب الوطني
البريطانية
سكاي نيوز
على أمل
تابع
قد يعجبك أيضاً
مشاريع روسية ـ سعودية كبرى قيد الإعداد في الاقتصاد والتجارة والثقافة
Lebanon 24
مشاريع روسية ـ سعودية كبرى قيد الإعداد في الاقتصاد والتجارة والثقافة
10:36 | 2025-12-12
12/12/2025 10:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
في أعمال اللجنة المشتركة الكبرى.. تونس والجزائر توقعان 25 إتّفاقية
Lebanon 24
في أعمال اللجنة المشتركة الكبرى.. تونس والجزائر توقعان 25 إتّفاقية
10:24 | 2025-12-12
12/12/2025 10:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
منعاً للعتمة... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
Lebanon 24
منعاً للعتمة... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
09:59 | 2025-12-12
12/12/2025 09:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بنك اليابان يدرس المزيد من زيادات الفائدة وسط دورة التشديد الحالية
Lebanon 24
بنك اليابان يدرس المزيد من زيادات الفائدة وسط دورة التشديد الحالية
09:37 | 2025-12-12
12/12/2025 09:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عيسى الخوري: الاستثمار في الأبحاث والابتكار يطور مستقبل الصناعة
Lebanon 24
عيسى الخوري: الاستثمار في الأبحاث والابتكار يطور مستقبل الصناعة
08:37 | 2025-12-12
12/12/2025 08:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بحالة إعياء شديدة ودخل إلى المستشفى.. ما الذي كُِشِفَ عن وضع الفنان سعد رمضان الصحيّ؟
Lebanon 24
شعر بحالة إعياء شديدة ودخل إلى المستشفى.. ما الذي كُِشِفَ عن وضع الفنان سعد رمضان الصحيّ؟
16:12 | 2025-12-11
11/12/2025 04:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق للورا شقيقة الممثل جورج خباز بعد تعرّضها لحادث سير... ماذا قالت؟
Lebanon 24
أوّل تعليق للورا شقيقة الممثل جورج خباز بعد تعرّضها لحادث سير... ماذا قالت؟
14:30 | 2025-12-11
11/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:36 | 2025-12-12
مشاريع روسية ـ سعودية كبرى قيد الإعداد في الاقتصاد والتجارة والثقافة
10:24 | 2025-12-12
في أعمال اللجنة المشتركة الكبرى.. تونس والجزائر توقعان 25 إتّفاقية
09:59 | 2025-12-12
منعاً للعتمة... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
09:37 | 2025-12-12
بنك اليابان يدرس المزيد من زيادات الفائدة وسط دورة التشديد الحالية
08:37 | 2025-12-12
عيسى الخوري: الاستثمار في الأبحاث والابتكار يطور مستقبل الصناعة
08:12 | 2025-12-12
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
12/12/2025 19:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
12/12/2025 19:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
12/12/2025 19:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24