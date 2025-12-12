تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

ألمانيا تسجّل تضخماً مستمراً فوق 2% مع ارتفاع الأسعار!

Lebanon 24
12-12-2025 | 12:53
Doc-P-1454341-639011662301287017.jfif
Doc-P-1454341-639011662301287017.jfif photos 0
واصلت معدلات التضخم في ألمانيا خلال تشرين الثاني الماضي تجاوز مستوى 2%، نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية.

وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، في بيانات أولية نشرت صباح الجمعة، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي نفس النسبة المسجلة في تشرين الاول، ما يبقي التضخم للشهر الرابع على التوالي فوق الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2% على المدى المتوسط، مما يعكس تراجع القوة الشرائية للأسر.

وأشار المكتب إلى أن أسعار الخدمات ارتفعت بنسبة 3.5% على أساس سنوي، نتيجة نقص العمالة وزيادات الأجور، بينما سجلت أسعار الرحلات السياحية الداخلية ارتفاعاً بنسبة 12% وتذاكر القطارات بنسبة 11.9%.

أما أسعار المواد الغذائية، فقد ت
باطأ ارتفاعها إلى 1.2%، إلا أن بعض المنتجات شهدت زيادات ملحوظة، مثل الفواكه المعلبة (+27.5%)، القهوة (+21.1%)، الشوكولاتة (+19.4%)، ولحوم الأبقار والعجول (+13.8%)، في حين انخفضت أسعار الزبدة بنسبة 22%.

وبالنسبة لأسعار الطاقة، بما فيها الوقود والكهرباء والغاز، فقد سجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة بالعام الماضي، ما حد من تأثيرها في كبح التضخم.

أما التضخم الأساسي، المستثنى منه الغذاء والطاقة، فقد تراجع قليلاً من 2.8% إلى 2.7%، لكنه لا يزال مرتفعاً، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2% بين تششرين الاول وتشرين الثاني.(سكاي نيوز) 

