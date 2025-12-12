تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
في تشرين الثاني… هذا ما سجّله التضخم في فرنسا
Lebanon 24
12-12-2025
|
14:26
أظهرت البيانات النهائية الصادرة اليوم الجمعة عن
مكتب الإحصاء الفرنسي
(انسي) استقرار تضخم أسعار المستهلكين في
فرنسا
خلال تشرين الثاني، بما يتوافق مع التقديرات الأولية.
وسجل التضخم 0.9% في تشرين الثاني، كما كان الحال في تشرين الأول. وجاء التضخم في قطاع الخدمات أقل، مسجلاً 2.2% مقارنة بـ 2.4% الشهر السابق، بينما تراجعت تكاليف المنتجات المصنعة بنسبة 0.6% بعد انخفاض 0.5% في تشرين الأول، وفق وكالة
الأنباء الألمانية
(د.ب.أ).
وعلى صعيد الطاقة، تباطأ تراجع الأسعار إلى 4.6% مقابل 5.6% سابقاً، بينما ارتفع تضخم أسعار الغذاء بشكل طفيف إلى 1.4% من 1.3%.
أما على المستوى الشهري، فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2%، مقابل زيادة 0.1% في تشرين الأول، في حين تراجع التضخم الأساسي إلى 1% من 1.2%. (العربية)
