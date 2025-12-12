تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

في تشرين الثاني… هذا ما سجّله التضخم في فرنسا

Lebanon 24
12-12-2025 | 14:26
A-
A+
Doc-P-1454370-639011717164967958.webp
Doc-P-1454370-639011717164967958.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت البيانات النهائية الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الإحصاء الفرنسي (انسي) استقرار تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا خلال تشرين الثاني، بما يتوافق مع التقديرات الأولية.


وسجل التضخم 0.9% في تشرين الثاني، كما كان الحال في تشرين الأول. وجاء التضخم في قطاع الخدمات أقل، مسجلاً 2.2% مقارنة بـ 2.4% الشهر السابق، بينما تراجعت تكاليف المنتجات المصنعة بنسبة 0.6% بعد انخفاض 0.5% في تشرين الأول، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).


وعلى صعيد الطاقة، تباطأ تراجع الأسعار إلى 4.6% مقابل 5.6% سابقاً، بينما ارتفع تضخم أسعار الغذاء بشكل طفيف إلى 1.4% من 1.3%.


أما على المستوى الشهري، فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2%، مقابل زيادة 0.1% في تشرين الأول، في حين تراجع التضخم الأساسي إلى 1% من 1.2%. (العربية) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التضخم في منطقة اليورو يواصل الانحسار مسجلًا 2.1% خلال تشرين الأول
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الإيرانية سيجري في 26 تشرين الثاني محادثات في باريس
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام: الموافقة على إعطاء منحة مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول للعسكريين
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب الإحصاء الفرنسي

الأنباء الألمانية

وكالة الأنباء

مكتب الإحصاء

الألمانية

ساسي

كالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:38 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:53 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2025-12-12
Lebanon24
15:38 | 2025-12-12
Lebanon24
12:53 | 2025-12-12
Lebanon24
10:36 | 2025-12-12
Lebanon24
10:24 | 2025-12-12
Lebanon24
09:59 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24