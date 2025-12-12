في تشرين الثاني… هذا ما سجّله التضخم في فرنسا

أظهرت البيانات النهائية الصادرة اليوم الجمعة عن (انسي) استقرار تضخم أسعار المستهلكين في خلال تشرين الثاني، بما يتوافق مع التقديرات الأولية.





وسجل التضخم 0.9% في تشرين الثاني، كما كان الحال في تشرين الأول. وجاء التضخم في قطاع الخدمات أقل، مسجلاً 2.2% مقارنة بـ 2.4% الشهر السابق، بينما تراجعت تكاليف المنتجات المصنعة بنسبة 0.6% بعد انخفاض 0.5% في تشرين الأول، وفق وكالة (د.ب.أ).





وعلى صعيد الطاقة، تباطأ تراجع الأسعار إلى 4.6% مقابل 5.6% سابقاً، بينما ارتفع تضخم أسعار الغذاء بشكل طفيف إلى 1.4% من 1.3%.





أما على المستوى الشهري، فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2%، مقابل زيادة 0.1% في تشرين الأول، في حين تراجع التضخم الأساسي إلى 1% من 1.2%. (العربية)

