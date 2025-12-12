تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

أوروبا تفكر في تمديد تجميد أصول روسيا بقيمة 200 مليار يورو حتى 2027

Lebanon 24
12-12-2025 | 15:38
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن دول الاتحاد الأوروبي ستبحث إمكانية تمديد تجميد الأصول الروسية، تحسبًا لأي مشاكل في حال رفضت بعض الدول دعم تمديد التجميد كل 6 أشهر.


وأوضح بارو في تصريحات إذاعية عبر "فرنس إنفو": "سيقرر الأوروبيون اليوم تجريد روسيا من أصولها الموجودة حالياً في أوروبا، والتي تبلغ قيمتها 200 مليار يورو، طالما كان ذلك ضرورياً، حتى تتوقف روسيا عن المشاركة في الصراع الأوكراني".


وتابع: "يتخذ الأوروبيون اليوم قراراً بمصادرة الأصول الروسية الموجودة حالياً في أوروبا والتي تبلغ قيمتها 200 مليار يورو، واحتجازها طوال المدة اللازمة حتى تنهي روسيا (مشاركتها في الصراع الأوكراني)"، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية.


وأوضح بارو أن دول الاتحاد الأوروبي قررت، في بداية الصراع، تجميد الأصول لمدة 6 أشهر، مع إمكانية التمديد كل ستة أشهر، "مرهونة بموافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وإذا رفضت أي دولة دعم التمديد، ستتمكن روسيا من استعادة أموالها في أي وقت".


وأشار بارو إلى أن الأمر لم يقتصر، في الآونة الأخيرة، على الأوروبيين وحسب بل أعربت "دول أخرى" أيضاً عن رغبتها في تحديد مصير هذه الأصول. (العربية) 
الاتحاد الأوروبي يوافق على دفع الشريحة السادسة لأوكرانيا من الدعم بقيمة 2.3 مليار يورو
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 مليار يورو
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
فولكسفاغن تشدّ الأحزمة.. 160 مليار يورو حتى 2030
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: إجمالي دعمنا لأوكرانيا بلغ 177.5 مليار يورو منذ بداية الحرب مع روسيا
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
16:24 | 2025-12-12
Lebanon24
14:26 | 2025-12-12
Lebanon24
12:53 | 2025-12-12
Lebanon24
10:36 | 2025-12-12
Lebanon24
10:24 | 2025-12-12
Lebanon24
09:59 | 2025-12-12
