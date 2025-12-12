تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
أوروبا تفكر في تمديد تجميد أصول روسيا بقيمة 200 مليار يورو حتى 2027
Lebanon 24
12-12-2025
|
15:38
أعلن وزير الخارجية
الفرنسي، جان نويل
بارو
، أن
دول الاتحاد الأوروبي
ستبحث إمكانية تمديد تجميد الأصول الروسية، تحسبًا لأي مشاكل في حال رفضت بعض الدول دعم تمديد التجميد كل 6 أشهر.
وأوضح بارو في تصريحات إذاعية عبر "فرنس إنفو": "سيقرر الأوروبيون اليوم تجريد
روسيا
من أصولها الموجودة حالياً في
أوروبا
، والتي تبلغ قيمتها 200 مليار
يورو
، طالما كان ذلك ضرورياً، حتى تتوقف روسيا عن المشاركة في الصراع الأوكراني".
وتابع: "يتخذ الأوروبيون اليوم قراراً بمصادرة الأصول الروسية الموجودة حالياً في أوروبا والتي تبلغ قيمتها 200 مليار يورو، واحتجازها طوال المدة اللازمة حتى تنهي روسيا (مشاركتها في الصراع الأوكراني)"، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية.
وأوضح بارو أن دول
الاتحاد الأوروبي
قررت، في بداية الصراع، تجميد الأصول لمدة 6 أشهر، مع إمكانية التمديد كل ستة أشهر، "مرهونة بموافقة جميع دول الاتحاد
الأوروبي
الـ27، وإذا رفضت
أي دولة
دعم التمديد، ستتمكن روسيا من استعادة أموالها في أي وقت".
وأشار بارو إلى أن الأمر لم يقتصر، في الآونة الأخيرة، على
الأوروبيين
وحسب بل أعربت "دول أخرى" أيضاً عن رغبتها في تحديد مصير هذه الأصول. (العربية)
