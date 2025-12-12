الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً على الطرود الصغيرة المستوردة ابتداءً من 2026

أعلن دبلوماسيون من لوكالة الأنباء (د.ب.أ) أن التكتل سيبدأ بفرض رسوم استيراد بقيمة 3 يوروهات (3.52 دولار) على الطرود الصغيرة التي تقل قيمتها عن 150 اعتباراً من 2026.



وأوضحت أن هذه الرسوم مؤقتة وستستمر حتى عام 2028، حين ستخضع جميع السلع المستوردة إلى الاتحاد للرسوم الجمركية بغض النظر عن قيمتها.

وجاء قرار الرسوم بعد اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في ، بهدف معالجة تدفق عمليات الشراء منخفضة القيمة عبر التجارة الإلكترونية.

وذكرت المفوضية أن الاتحاد استقبل في 2024 نحو 4.6 مليار طرد منخفض القيمة، أي أكثر من 12 مليون طرد يومياً، مع ملاحظة أن عدد الطرود الصغيرة المستوردة تضاعف في السنوات الأخيرة.

حالياً، تُعفى الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو من الرسوم الجمركية.

ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم الجديدة على تجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يشحنون بضائعهم من ، مثل "شين"، "تيمو" و"علي إكسبرس"، إذ أن 91% من الشحنات الإلكترونية منخفضة القيمة في 2024 كانت صينية المنشأ.