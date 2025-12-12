تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً على الطرود الصغيرة المستوردة ابتداءً من 2026

Lebanon 24
12-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1454415-639011809655350088.webp
Doc-P-1454415-639011809655350088.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلن دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التكتل سيبدأ بفرض رسوم استيراد بقيمة 3 يوروهات (3.52 دولار) على الطرود الصغيرة التي تقل قيمتها عن 150 يورو اعتباراً من تموز 2026.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه الرسوم مؤقتة وستستمر حتى عام 2028، حين ستخضع جميع السلع المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية بغض النظر عن قيمتها.

وجاء قرار الرسوم بعد اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بهدف معالجة تدفق عمليات الشراء منخفضة القيمة عبر التجارة الإلكترونية.

وذكرت المفوضية أن الاتحاد استقبل في 2024 نحو 4.6 مليار طرد منخفض القيمة، أي أكثر من 12 مليون طرد يومياً، مع ملاحظة أن عدد الطرود الصغيرة المستوردة تضاعف في السنوات الأخيرة.

حالياً، تُعفى الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو من الرسوم الجمركية.

ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم الجديدة على تجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يشحنون بضائعهم من الصين، مثل "شين"، "تيمو" و"علي إكسبرس"، إذ أن 91% من الشحنات الإلكترونية منخفضة القيمة في 2024 كانت صينية المنشأ. 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي ل"رويترز": ترامب يفرض رسوماً جمركية 10% على الحافلات المستوردة
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار يستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي: استعدادات شاملة لانتخابات 2026
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يفرض أول غرامة على "إكس"
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: سنفرض عقوبات على شخصيات سودانية ضغطا لإنهاء العنف
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24

المفوضية الأوروبية

الاتحاد الأوروبي

وكالة الأنباء

الألمانية

دبلوماسي

أوروبي

بروكسل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
02:53 | 2025-12-13
Lebanon24
02:45 | 2025-12-13
Lebanon24
02:24 | 2025-12-13
Lebanon24
00:55 | 2025-12-13
Lebanon24
23:39 | 2025-12-12
Lebanon24
16:24 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24