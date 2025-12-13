تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

مع تنامي القلق من فقاعة بقطاع الذكاء الاصطناعي.. تراجع ستاندرد آند بورز وناسداك

Lebanon 24
13-12-2025 | 00:55
افتتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 و ناسداك تعاملات اليوم الجمعة ببورصة وول ستريت على انخفاض بعدما زادت نتائج "برودكوم" في الآونة الأخيرة المخاوف من فقاعة يغذيها الذكاء الاصطناعي، مما بدد جزءاً من التفاؤل الذي أثارته النبرة التي تميل إلى تخفيف السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 10.85 نقطة أو 0.16% إلى 6890.37 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 105 نقاط أو 0.43% إلى 23491.12 نقطة، وفقاً لـ "رويترز".

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 102.80 نقطة أو 0.21% إلى 48806.81 نقطة.
