مع تنامي القلق من فقاعة بقطاع الذكاء الاصطناعي.. تراجع ستاندرد آند بورز وناسداك

افتتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 و ناسداك تعاملات اليوم الجمعة ببورصة على انخفاض بعدما زادت نتائج "برودكوم" في الآونة الأخيرة المخاوف من فقاعة يغذيها ، مما بدد جزءاً من التفاؤل الذي أثارته النبرة التي تميل إلى تخفيف السياسة النقدية من (البنك المركزي الأميركي).



وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 10.85 نقطة أو 0.16% إلى 6890.37 نقطة.



وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 105 نقاط أو 0.43% إلى 23491.12 نقطة، وفقاً لـ " ".



وارتفع المؤشر الصناعي 102.80 نقطة أو 0.21% إلى 48806.81 نقطة.

