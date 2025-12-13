تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
مع تنامي القلق من فقاعة بقطاع الذكاء الاصطناعي.. تراجع ستاندرد آند بورز وناسداك
Lebanon 24
13-12-2025
|
00:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 و ناسداك تعاملات اليوم الجمعة ببورصة
وول ستريت
على انخفاض بعدما زادت نتائج "برودكوم" في الآونة الأخيرة المخاوف من فقاعة يغذيها
الذكاء الاصطناعي
، مما بدد جزءاً من التفاؤل الذي أثارته النبرة التي تميل إلى تخفيف السياسة النقدية من
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
(البنك المركزي الأميركي).
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 10.85 نقطة أو 0.16% إلى 6890.37 نقطة.
وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 105 نقاط أو 0.43% إلى 23491.12 نقطة، وفقاً لـ "
رويترز
".
وارتفع المؤشر
داو جونز
الصناعي 102.80 نقطة أو 0.21% إلى 48806.81 نقطة.
تحذير خطير من غوغل… "فقاعة الذكاء الاصطناعي" قد تنفجر في أي لحظة
Lebanon 24
تحذير خطير من غوغل… "فقاعة الذكاء الاصطناعي" قد تنفجر في أي لحظة
13/12/2025 10:04:50
13/12/2025 10:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" يُغلق مرتفعا 0.1 في المئة ومؤشر "ناسداك 100" يتراجع 0.1 في المئة
Lebanon 24
مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" يُغلق مرتفعا 0.1 في المئة ومؤشر "ناسداك 100" يتراجع 0.1 في المئة
13/12/2025 10:04:50
13/12/2025 10:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: خارطة طريق وطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي
Lebanon 24
شحادة: خارطة طريق وطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي
13/12/2025 10:04:50
13/12/2025 10:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء في جامعة الحكمة عن تطور مفهوم القيادة مع الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
لقاء في جامعة الحكمة عن تطور مفهوم القيادة مع الذكاء الاصطناعي
13/12/2025 10:04:50
13/12/2025 10:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
الذكاء الاصطناعي
بورصة وول ستريت
البنك المركزي
وول ستريت
الفيدرالي
داو جونز
رويترز
ارتفاع اضافي في اسعار الفضة.. هل يصل المعدن الأبيض إلى مستوى 100 دولار؟
Lebanon 24
ارتفاع اضافي في اسعار الفضة.. هل يصل المعدن الأبيض إلى مستوى 100 دولار؟
02:53 | 2025-12-13
13/12/2025 02:53:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
Lebanon 24
لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
02:45 | 2025-12-13
13/12/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مخاوف من فائض المعروض.. النفط يسجل خسائر أسبوعية
Lebanon 24
بسبب مخاوف من فائض المعروض.. النفط يسجل خسائر أسبوعية
02:24 | 2025-12-13
13/12/2025 02:24:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الدين العام.. عدو واشنطن الأول
Lebanon 24
الدين العام.. عدو واشنطن الأول
23:39 | 2025-12-12
12/12/2025 11:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً على الطرود الصغيرة المستوردة ابتداءً من 2026
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً على الطرود الصغيرة المستوردة ابتداءً من 2026
23:00 | 2025-12-12
12/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
02:53 | 2025-12-13
ارتفاع اضافي في اسعار الفضة.. هل يصل المعدن الأبيض إلى مستوى 100 دولار؟
02:45 | 2025-12-13
لأول مرة منذ احتجاجات عام 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
02:24 | 2025-12-13
بسبب مخاوف من فائض المعروض.. النفط يسجل خسائر أسبوعية
23:39 | 2025-12-12
الدين العام.. عدو واشنطن الأول
23:00 | 2025-12-12
الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً على الطرود الصغيرة المستوردة ابتداءً من 2026
16:24 | 2025-12-12
"يوروكلير" تستعد لمعركة قضائية مع موسكو حول الأصول الروسية المجمدة
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 10:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 10:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 10:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
