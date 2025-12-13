بسبب مخاوف من فائض المعروض.. النفط يسجل خسائر أسبوعية

انخفضت أسعار عند التسوية في جلسة الجمعة وسجلت تراجعا أسبوعيا قدره 4%، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين وأوكرانيا وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 61.12 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب الوسيط الأميركي 16 سنتا إلى 57.44 دولار للبرميل.



وقال آندرو ليبو، رئيس شركة : "ما زالت السوق ترزح تحت وطأة أوضاع إمدادات النفط الخام... ومن جهة أخرى، تتجاهل سوق النفط التوتر القائم بين وفنزويلا".

