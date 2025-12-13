تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بسبب مخاوف من فائض المعروض.. النفط يسجل خسائر أسبوعية
Lebanon 24
13-12-2025
|
02:24
انخفضت أسعار
النفط
عند التسوية في جلسة الجمعة وسجلت تراجعا أسبوعيا قدره 4%، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين
روسيا
وأوكرانيا وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 61.12 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 16 سنتا إلى 57.44 دولار للبرميل.
وقال آندرو ليبو، رئيس شركة
ليبو أويل أسوشيتس
: "ما زالت السوق ترزح تحت وطأة أوضاع إمدادات النفط الخام... ومن جهة أخرى، تتجاهل سوق النفط التوتر القائم بين
الولايات المتحدة
وفنزويلا".
