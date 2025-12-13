تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

دولة تتصدر أفضل اقتصادات العالم لعام 2025.. من هي؟

Lebanon 24
13-12-2025 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1454545-639012170079318885.webp
Doc-P-1454545-639012170079318885.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدرت البرتغال قائمة أفضل الاقتصادات في العالم لعام 2025، وفق مسح صحيفة The Economist، متفوقة على اقتصادات كبرى مثل أميركا والصين.

وللسنة الخامسة على التوالي، درست الصحيفة أداء الاقتصاديات عبر خمسة مؤشرات حاسمة تشمل التضخم ومعدل انتشاره، النمو الاقتصادي، سوق العمل وفرص الوظائف، وأداء أسواق الأسهم.
وسجلت البرتغال نموًا اقتصاديًا قويًا، مع تضخم منخفض، وسوق أسهم يشهد توهجًا مستمرًا شهرًا بعد شهر، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى عالميًا.

بعض الدول الأوروبية الأخرى شهدت تحسنًا لافتًا؛ فاليونان عادت من تحت الرماد، وإسبانيا سجلت أداءً قوياً، فيما كانت إيرلندا قاب قوسين أو أدنى من المركز الأول.

وتراجعت دول شمال أوروبا، مثل إستونيا، فنلندا، وسلوفاكيا، وألمانيا سجلت تحسنًا طفيفًا لكنه أقل من طموحاتها.

أما أميركا، فاحتلت المركز الأوسط، خلفها اقتصاد إيطالي يعاني من صعوبات كبيرة.

معايير النجاح
أهم مؤشر يعتمد عليه التقرير هو التضخم، مع الهدف العالمي تقريبًا عند 2%.

كما يقيس التقرير انتشار التضخم لتحديد مدى وصول الغلاء إلى مختلف السلع في سلة المستهلك، ويحلل النمو والوظائف قدرة الدولة على خلق نمو اقتصادي وسوق عمل قوي، بالإضافة إلى أداء أسواق الأسهم والتحركات الصاعدة فيها.

التاريخ يوضح أن الدولة التي تتربع على قمة قائمة أفضل اقتصادات العالم عادةً ما تشهد ارتفاعًا في بورصتها بنسبة 20% في العام التالي، ما يجعل الفوز بالمرتبة الأولى ليس مجرد شرف، بل مؤشرًا على فرص استثمارية مغرية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور.. أجمل 10 شوارع في العالم لعام 2025
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بينها دولة عربية.. تعرفوا إلى أغنى 10 دول في العالم لعام 2025
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات يهنئ الملك محمد السادس والشعب المغربي بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"الهدم الخلاق" يتوج ثلاثة علماء بجائزة نوبل للاقتصاد 2025
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول الأوروبية

الدولة على

الأوروبي

البرتغال

ألمانيا

إسبانيا

اليونان

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
06:08 | 2025-12-13
Lebanon24
04:03 | 2025-12-13
Lebanon24
03:56 | 2025-12-13
Lebanon24
03:25 | 2025-12-13
Lebanon24
03:15 | 2025-12-13
Lebanon24
02:53 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24