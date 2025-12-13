تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
دولة تتصدر أفضل اقتصادات العالم لعام 2025.. من هي؟
Lebanon 24
13-12-2025
|
03:35
photos
صدرت
البرتغال
قائمة أفضل الاقتصادات في العالم لعام 2025، وفق مسح صحيفة The Economist، متفوقة على اقتصادات كبرى مثل أميركا والصين.
وللسنة الخامسة على التوالي، درست الصحيفة أداء الاقتصاديات عبر خمسة مؤشرات حاسمة تشمل التضخم ومعدل انتشاره، النمو الاقتصادي، سوق العمل وفرص الوظائف، وأداء أسواق الأسهم.
وسجلت البرتغال نموًا اقتصاديًا قويًا، مع تضخم منخفض، وسوق أسهم يشهد توهجًا مستمرًا شهرًا بعد شهر، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى عالميًا.
بعض
الدول الأوروبية
الأخرى شهدت تحسنًا لافتًا؛ فاليونان عادت من تحت الرماد، وإسبانيا سجلت أداءً قوياً، فيما كانت إيرلندا قاب قوسين أو أدنى من المركز الأول.
وتراجعت دول شمال
أوروبا
، مثل إستونيا،
فنلندا
، وسلوفاكيا، وألمانيا سجلت تحسنًا طفيفًا لكنه أقل من طموحاتها.
أما أميركا، فاحتلت المركز الأوسط، خلفها اقتصاد إيطالي يعاني من صعوبات كبيرة.
معايير النجاح
أهم مؤشر يعتمد عليه التقرير هو التضخم، مع الهدف العالمي تقريبًا عند 2%.
كما يقيس التقرير انتشار التضخم لتحديد مدى وصول الغلاء إلى مختلف السلع في سلة المستهلك، ويحلل النمو والوظائف قدرة
الدولة على
خلق نمو اقتصادي وسوق عمل قوي، بالإضافة إلى أداء أسواق الأسهم والتحركات الصاعدة فيها.
التاريخ يوضح أن الدولة التي تتربع على قمة قائمة أفضل اقتصادات العالم عادةً ما تشهد ارتفاعًا في بورصتها بنسبة 20% في العام التالي، ما يجعل الفوز بالمرتبة الأولى ليس مجرد شرف، بل مؤشرًا على فرص استثمارية مغرية.
