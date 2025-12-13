ربطٌ خليجي–عراقي يقترب من التشغيل.. استعدادات نهائية لتصدير الكهرباء إلى جنوب العراق

بحثت هيئة الربط الكهربائي مع ، خلال اجتماع عُقد في مملكة ، الترتيبات النهائية لبدء التشغيل الفعلي لمشروع الربط الكهربائي بين الجانبين، بما يشمل آليات تشغيل الربط مع شبكة جنوب وسبل تصدير الطاقة الكهربائية في إطار تعزيز التعاون بين دول والعراق في قطاع الطاقة.



وشهد الاجتماع استعراض التحضيرات التشغيلية مع اقتراب مرحلة بدء المشروع، إلى جانب مراجعة عقود التشغيل المزمع توقيعها، وتقديم عروض مرئية حول طبيعة الشبكات الكهربائية للطرفين والأطر الأولية لعقود شراء الطاقة. ويستهدف المشروع تصدير الكهرباء من دول المجلس إلى العراق لدعم استقرار الشبكات في المنطقة، مع التوقع بدخوله حيز التشغيل خلال النصف الأول من عام 2026.



وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أن المشروع سيفتح المجال أمام توسيع الربط الخليجي وتطوير تجارة الطاقة، ويدعم توجه دول مجلس التعاون نحو إنشاء سوق كهرباء تنافسية. (روسيا اليوم)

Advertisement