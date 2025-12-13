تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

ربطٌ خليجي–عراقي يقترب من التشغيل.. استعدادات نهائية لتصدير الكهرباء إلى جنوب العراق

Lebanon 24
13-12-2025 | 12:39
A-
A+
Doc-P-1454760-639012516604471017.png
Doc-P-1454760-639012516604471017.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحثت هيئة الربط الكهربائي الخليجي مع وزارة الكهرباء العراقية، خلال اجتماع عُقد في مملكة البحرين، الترتيبات النهائية لبدء التشغيل الفعلي لمشروع الربط الكهربائي بين الجانبين، بما يشمل آليات تشغيل الربط مع شبكة جنوب العراق وسبل تصدير الطاقة الكهربائية في إطار تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون والعراق في قطاع الطاقة.

وشهد الاجتماع استعراض التحضيرات التشغيلية مع اقتراب مرحلة بدء المشروع، إلى جانب مراجعة عقود التشغيل المزمع توقيعها، وتقديم عروض مرئية حول طبيعة الشبكات الكهربائية للطرفين والأطر الأولية لعقود شراء الطاقة. ويستهدف المشروع تصدير الكهرباء من دول المجلس إلى العراق لدعم استقرار الشبكات في المنطقة، مع التوقع بدخوله حيز التشغيل خلال النصف الأول من عام 2026.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أن المشروع سيفتح المجال أمام توسيع الربط الخليجي وتطوير تجارة الطاقة، ويدعم توجه دول مجلس التعاون نحو إنشاء سوق كهرباء تنافسية. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن شركة تشغيل الكهرباء الفرنسية: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة باريس
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تنسيق خدمات الكهرباء والمياه في غربي بعلبك استعداداً لفصل الشتاء
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تحالف "الإعمار والتنمية" يتصدر النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية الانتخابات العراقية: يمكن للتحالفات السياسية الطعن على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الكهرباء العراقية

وزارة الكهرباء

مجلس التعاون

روسيا اليوم

العراقية

العراقي

الخليجي

البحرين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2025-12-14
Lebanon24
00:28 | 2025-12-14
Lebanon24
23:00 | 2025-12-13
Lebanon24
23:00 | 2025-12-13
Lebanon24
16:22 | 2025-12-13
Lebanon24
16:13 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24