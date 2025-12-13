تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

طلب صيني جامح على H200.. وإنفيديا تدرس توسيع الطاقة الإنتاجية

Lebanon 24
13-12-2025 | 16:03
تدرس شركة إنفيديا زيادة الطاقة الإنتاجية لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة H200، بعد أن تخطّى الطلب من العملاء الصينيين مستويات الإنتاج الحالية، بحسب ما أفاد به مصدران مطلعان. وتأتي الخطوة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب السماح بتصدير هذه الرقائق إلى الصين مقابل رسم جمركي قدره 25%.

المصادر أوضحت أن شركات صينية كبرى، بينها علي بابا وByteDance، باشرت هذا الأسبوع اتصالات مع إنفيديا لتقديم طلبات شراء كبيرة، وسط قلق من محدودية الكميات المنتَجة حالياً، في وقت تركز فيه الشركة الأميركية على خطوط رقائقها الأحدث من عائلة Blackwell وسلسلة Rubin.

وقالت إنفيديا في تصريح مكتوب إن إدارة سلسلة التوريد تتم بما يضمن ألّا تؤثر مبيعات H200 المرخَّصة للصين على تلبية احتياجات العملاء في الولايات المتحدة. في المقابل، لم تمنح السلطات الصينية بعد الضوء الأخضر لاستيراد هذه الرقائق، إذ عقد مسؤولون صينيون اجتماعات طارئة لبحث الموضوع قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن السماح بشحنها إلى السوق الصينية. (رويترز)
الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشركة الأم

علي بابا

الصينية

دونالد

رويترز

تابع
