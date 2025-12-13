طلب صيني جامح على H200.. وإنفيديا تدرس توسيع الطاقة الإنتاجية

تدرس شركة إنفيديا زيادة الطاقة الإنتاجية لرقائق المتقدمة H200، بعد أن تخطّى الطلب من العملاء الصينيين مستويات الإنتاج الحالية، بحسب ما أفاد به مصدران مطلعان. وتأتي الخطوة بعد إعلان الرئيس الأميركي السماح بتصدير هذه الرقائق إلى مقابل رسم جمركي قدره 25%.



المصادر أوضحت أن شركات صينية كبرى، بينها وByteDance، باشرت هذا الأسبوع اتصالات مع إنفيديا لتقديم طلبات شراء كبيرة، وسط قلق من محدودية الكميات المنتَجة حالياً، في وقت تركز فيه الشركة الأميركية على خطوط رقائقها الأحدث من عائلة Blackwell وسلسلة Rubin.



وقالت إنفيديا في تصريح مكتوب إن إدارة سلسلة التوريد تتم بما يضمن ألّا تؤثر مبيعات H200 المرخَّصة للصين على تلبية احتياجات العملاء في . في المقابل، لم تمنح السلطات بعد الضوء الأخضر لاستيراد هذه الرقائق، إذ عقد مسؤولون صينيون اجتماعات طارئة لبحث الموضوع قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن السماح بشحنها إلى السوق الصينية. (رويترز)

