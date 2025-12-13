تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

سبيس إكس إلى البورصة؟.. طرح أولي محتمل في 2026

Lebanon 24
13-12-2025 | 23:00
تتحضّر شركة سبيس إكس التي يقودها إيلون ماسك لمرحلة مفصلية في تاريخها، مع العمل على إدراج محتمل في البورصة عام 2026، بالتوازي مع إطلاق عملية بيع ثانوية لأسهمها تقدّر قيمة الشركة بنحو 800 مليار دولار، وفق رسالة وُجّهت إلى المساهمين من المدير المالي بريت جونسن واطّلعت عليها وكالة "رويترز".

جونسن أوضح في الرسالة المؤرخة في 12 كانون الأول أن الشركة وافقت على ترتيب يتيح للمستثمرين الحاليين والجدد، إضافة إلى سبيس إكس نفسها، شراء ما يصل إلى 2.56 مليار دولار من أسهم المساهمين المؤهلين بسعر 421 دولاراً للسهم، قائلاً:"نحن نهيّئ الشركة لطرح عام أولي محتمل في 2026… وإذا قدّمنا أداءً ممتازاً وساعدتنا الأسواق، يمكن للطرح العام أن يوفّر لنا رأس مال كبير".

ويستند التوجّه نحو الإدراج العام إلى التوسع السريع في أعمال خدمة الإنترنت الفضائي Starlink، بما في ذلك خطط الخدمة المباشرة للهواتف المحمولة، إلى جانب التقدّم في برنامج صاروخ Starship المخصص لمهمات إلى القمر والمريخ. وبحسب جونسن، تعتزم سبيس إكس استخدام الأموال المتوقعة لزيادة وتيرة رحلات ستارشيب، ونشر مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الفضاء، وبناء قاعدة "مون بيس ألفا"، وإرسال مهمات مأهولة وغير مأهولة إلى المريخ.

التقارير أشارت أيضاً إلى أن سبيس إكس تدرس طرحاً أولياً قد يجمع أكثر من 25 مليار دولار وربما يُنفَّذ في وقت مبكر من حزيران، في خطوة يرحّب بها المستثمرون بوصفها فرصة لتمويل طموحات ماسك الفضائية، مع تقييم متوقّع يتجاوز التريليون دولار. ووفق بيانات "كراوتشبيس"، تحتل سبيس إكس حالياً المركز الثاني بين أكثر الشركات الناشئة الخاصة قيمة في العالم بعد "أوبن إيه آي"، بينما تأتي هذه المحادثات في سياق انتعاش سوق الاكتتابات العامة في 2025 بعد ثلاث سنوات من الركود.
أوبن إيه آي

إيلون ماسك

سبيس إكس

سنوات من

المريخ

رويترز

إنترنت

المري

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24