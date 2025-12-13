تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

صفقة تيك توك معلّقة

Lebanon 24
13-12-2025 | 16:13
قال المستثمر الملياردير فرانك ماكورت، الساعي لشراء عمليات تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، إنّه يعيش حالة من "الانتظار والترقّب" مع اقتراب انتهاء المهلة الأخيرة المفروضة على مالكة التطبيق الصينية "بايت دانس".

وأوضح ماكورت في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية: "نحن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر لنرى ما سيحدث… لكن إذا حانت اللحظة، فنحن مستعدون للمضي قدماً. لقد جمعنا رأس المال اللازم لشرائها – سنرى ما سيحدث".

وكان من المفترض، بموجب قانون أقرّه الكونغرس عام 2024، أن يُحظر تطبيق الفيديو القصير الشهير أو يُباع في الولايات المتحدة اعتباراً من كانون الثاني، وسط اتهامات من مشرّعين أميركيين بأن ارتباطات "بايت دانس" بالحكومة الصينية تشكّل تهديداً للأمن القومي، وإمكان إجبارها على تسليم بيانات المستخدمين الأميركيين، وهي مخاوف تنفيها الشركة و"تيك توك" باستمرار.

القانون وقّعه الرئيس جو بايدن عند تولّيه المنصب، وحظي بتأييد المحكمة العليا في مطلع 2025، لكن البيت الأبيض مدّد المهلة أكثر من مرة، فيما يبدو أن الرئيس دونالد ترامب يتّجه لتمديد خامس للموعد النهائي الثلاثاء المقبل.

وسبق لترامب وأعضاء في إدارته أن أعلنوا أن "صفقة تيك توك" أُنجزت بمباركة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأن مستثمرين أميركيين "متمرّسين" سيتولون الاستحواذ على التطبيق، بينهم حليفا ترامب لاري إليسون (أوراكل) ومايكل ديل.

وبخلاف المرات السابقة، لا تُطرح الآن روايات عن اتفاق وشيك، ما يدفع معظم المحللين إلى ترجيح صدور تمديد جديد للمهلة.

ماكورت، وهو جزء من تحالف استثماري يضمّ أليكسيس أوهانيان المؤسس المشارك لـ"ريديت" والمستثمر الكندي كيفن أوليري، عبّر عن قلقه من "تركيز السلطة والنفوذ في منصات مؤثرة للغاية مثل تيك توك"، آملاً أن "يُحظر التطبيق أو يُباع، لكن أن ينتهي في أيدي أطراف يلتزمون بالقانون".

وأشار إلى أنه يعتزم تشغيل "تيك توك" من دون أي من تقنياته الصينية الحالية، بما في ذلك خوارزمية التوصيات، قائلاً إن مبادرته "مشروع الحرية" طوّرت تقنية بديلة يمكن استخدامها بدلاً منها. (بي بي سي)
بيسنت: الصين وافقت على صفقة نقل ملكية "تيك توك"
وزير الخزانة الأميركي: الصين وافقت على صفقة نقل ملكية تيك توك
رويترز عن وزير الخزانة الأميركي: تفاصيل صفقة تيك توك تم تسويتها وسيتمكن الرئيسان الأميركي والصيني من إتمام الصفقة في كوريا الجنوبية يوم الخميس
دراسة أميركية: الإفراط في مشاهدة تيك توك وريلز يضعف التركيز
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

البريطانية

الأميركيين

البريطاني

دونالد

ترامب

