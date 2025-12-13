تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

من حلم المونديال إلى كابوس الفاتورة.. أسعار تذاكر 2026 تُشعل غضب الجماهير

Lebanon 24
13-12-2025 | 16:22
A-
A+
Doc-P-1454827-639012650269761914.png
Doc-P-1454827-639012650269761914.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يزال مشجعو كرة القدم حول العالم يعبّرون عن استيائهم من الكلفة "الخيالية" لمتابعة كأس العالم 2026، بعدما كشفت الفيفا عن سياسة أسعار تذاكر اعتبرتها رابطة مشجعي كرة القدم "إهانة مثيرة للسخرية" للجماهير.

فالأسعار الجديدة تجعل تذاكر دور المجموعات في بعض البلدان أعلى من راتب شهر كامل، قبل احتساب تكاليف السفر والإقامة، فيما تبلغ كلفة أرخص تذكرة للمباراة النهائية 3119 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يصل إلى ثلاثة أضعاف بعض فئات تذاكر مونديال قطر 2022.

ورغم موجة الغضب، أعلنت الفيفا أنها تلقّت خلال 24 ساعة فقط خمسة ملايين طلب تذاكر من مشجعين في أكثر من 200 دولة منذ فتح المرحلة الأخيرة من البيع.

في دول فقيرة مثل هايتي، التي يبلغ متوسط الأجر الشهري فيها نحو 147 دولاراً، تصل كلفة أرخص تذكرة لأول مباراة لمنتخبها أمام اسكتلندا إلى 180 دولاراً، فيما تبلغ كلفة حضور مبارياته الثلاث في دور المجموعات أمام البرازيل والمغرب واسكتلندا نحو 625 دولاراً، أي أكثر من أجر أربعة أشهر للمواطن العادي. الوضع لا يختلف كثيراً في غانا، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري حوالي 254 دولاراً، ما يدفع كثيراً من مشجعي "النجوم السوداء" إلى إعادة النظر في خططهم، وسط شعور بـ"الغضب وخيبة الأمل" بعد سنوات من الادخار على أمل عيش تجربة أول مونديال.

المفارقة أنّ الفيفا برّرت توسيع البطولة إلى 48 منتخباً عام 2017 بأنه يمنح "الدول الصغيرة" وجماهيرها فرصة المشاركة في الحدث الأكبر، لكن الارتفاع الحاد في الأسعار حوّل هذا الحلم إلى رفاهية تصعب على كثير من هذه الجماهير.

حتى في أوروبا، تبدو الكلفة مرهقة. فمشجع إنجليزي يرغب في حضور مباريات دور المجموعات فقط قد يدفع نحو 1300 جنيه إسترليني للرحلات بين لندن ودالاس وبوسطن ونيويورك/نيوجيرسي ذهاباً وإياباً، إضافة إلى ما لا يقل عن 526 جنيهاً للتذاكر الأرخص، بينما قد تصل الكلفة الإجمالية لمتابعة مشوار المنتخب حتى النهائي إلى نحو 7800 جنيه إسترليني عند جمع أسعار التذاكر والرحلات. أما مشجعو اسكتلندا، فقد تصل كلفة رحلاتهم عبر دور المجموعات من غلاسكو إلى نحو 1675 جنيهاً، قبل إضافة 500 جنيه تقريباً للتذاكر، لترتفع الفاتورة إلى أكثر من 7500 جنيه في حال الوصول إلى النهائي.

عدد من مشجعي إنجلترا واسكتلندا عبّروا عن شعورهم بأن البطولة "لم تعد للجماهير الحقيقية"، بل للشركات وكبار الشخصيات والرعاة، مشيرين إلى أنهم قد يقاطعون الأدوار الإقصائية بسبب الأسعار "غير الواقعية"، بعدما كانت الوثائق الأولية لملف الاستضافة تتحدث عن أسعار أقل بكثير، قبل أن ترتفع فئة التذاكر الثالثة للنهائي من نحو 695 دولاراً مقترحة في ملف الترشيح (حوالي 520 جنيهاً حينها)، إلى 4185 دولاراً (3119 جنيهاً) حالياً.

وبين خطاب "كرة القدم للجميع" الذي تروّج له الفيفا، وواقع الأسعار التي تتجاوز قدرات شرائح واسعة من الجماهير، يبدو أن كأس العالم 2026 تتجه لأن تكون بطولة متاحة لمن يملك القدرة المالية أكثر مما هي احتفالاً شعبياً بالكوكب كلّه. (بي بي سي)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أيمن حسين: اقتربنا كثيرًا من حلم مونديال 2026
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:29:53 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: الجميع يشكون اليوم من أسعار تذاكر الطيران وهذه سرقة من السرقات التي يتعرض لها الشعب اللبناني المنتشر فلو كان لديكم نواب للانتشار لما اضطررنا نحن للحديث بهذا الموضوع
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:29:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند تفرض سقفاً لأسعار تذاكر الطيران
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:29:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أبرز هدافي تصفيات أوروبا لمونديال 2026
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:29:53 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس العالم

بعد سنوات

كرة القدم

بي بي سي

البرازيل

سنوات من

نيويورك

على أمل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2025-12-14
Lebanon24
00:28 | 2025-12-14
Lebanon24
23:00 | 2025-12-13
Lebanon24
23:00 | 2025-12-13
Lebanon24
16:13 | 2025-12-13
Lebanon24
16:03 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24