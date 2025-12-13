من حلم المونديال إلى كابوس الفاتورة.. أسعار تذاكر 2026 تُشعل غضب الجماهير

لا يزال مشجعو حول العالم يعبّرون عن استيائهم من الكلفة "الخيالية" لمتابعة 2026، بعدما كشفت الفيفا عن سياسة أسعار تذاكر اعتبرتها رابطة مشجعي كرة القدم "إهانة مثيرة للسخرية" للجماهير.



فالأسعار الجديدة تجعل تذاكر دور المجموعات في بعض البلدان أعلى من راتب شهر كامل، قبل احتساب تكاليف السفر والإقامة، فيما تبلغ كلفة أرخص تذكرة للمباراة النهائية 3119 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يصل إلى ثلاثة أضعاف بعض فئات تذاكر مونديال قطر 2022.



ورغم موجة الغضب، أعلنت الفيفا أنها تلقّت خلال 24 ساعة فقط خمسة ملايين طلب تذاكر من مشجعين في أكثر من 200 دولة منذ فتح المرحلة الأخيرة من البيع.



في دول فقيرة مثل هايتي، التي يبلغ متوسط الأجر الشهري فيها نحو 147 دولاراً، تصل كلفة أرخص تذكرة لأول مباراة لمنتخبها أمام اسكتلندا إلى 180 دولاراً، فيما تبلغ كلفة حضور مبارياته الثلاث في دور المجموعات أمام والمغرب واسكتلندا نحو 625 دولاراً، أي أكثر من أجر أربعة أشهر للمواطن العادي. الوضع لا يختلف كثيراً في غانا، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري حوالي 254 دولاراً، ما يدفع كثيراً من مشجعي "النجوم السوداء" إلى إعادة النظر في خططهم، وسط شعور بـ"الغضب وخيبة الأمل" من الادخار عيش تجربة أول مونديال.



المفارقة أنّ الفيفا برّرت توسيع البطولة إلى 48 منتخباً عام 2017 بأنه يمنح "الدول الصغيرة" وجماهيرها فرصة المشاركة في الحدث الأكبر، لكن الارتفاع الحاد في الأسعار حوّل هذا الحلم إلى رفاهية تصعب على كثير من هذه الجماهير.



حتى في ، تبدو الكلفة مرهقة. فمشجع إنجليزي يرغب في حضور مباريات دور المجموعات فقط قد يدفع نحو 1300 جنيه إسترليني للرحلات بين ودالاس وبوسطن ونيويورك/نيوجيرسي ذهاباً وإياباً، إضافة إلى ما لا يقل عن 526 جنيهاً للتذاكر الأرخص، بينما قد تصل الكلفة الإجمالية لمتابعة مشوار المنتخب حتى النهائي إلى نحو 7800 جنيه إسترليني عند جمع أسعار التذاكر والرحلات. أما مشجعو اسكتلندا، فقد تصل كلفة رحلاتهم عبر دور المجموعات من غلاسكو إلى نحو 1675 جنيهاً، قبل إضافة 500 جنيه تقريباً للتذاكر، لترتفع الفاتورة إلى أكثر من 7500 جنيه في حال الوصول إلى النهائي.



عدد من مشجعي إنجلترا واسكتلندا عبّروا عن شعورهم بأن البطولة "لم تعد للجماهير الحقيقية"، بل للشركات وكبار الشخصيات والرعاة، مشيرين إلى أنهم قد يقاطعون الأدوار الإقصائية بسبب الأسعار "غير الواقعية"، بعدما كانت الوثائق الأولية لملف الاستضافة تتحدث عن أسعار أقل بكثير، قبل أن ترتفع فئة التذاكر الثالثة للنهائي من نحو 695 دولاراً مقترحة في ملف الترشيح (حوالي 520 جنيهاً حينها)، إلى 4185 دولاراً (3119 جنيهاً) حالياً.



وبين خطاب "كرة القدم للجميع" الذي تروّج له الفيفا، وواقع الأسعار التي تتجاوز قدرات شرائح واسعة من الجماهير، يبدو أن كأس العالم 2026 تتجه لأن تكون بطولة متاحة لمن يملك القدرة المالية أكثر مما هي احتفالاً شعبياً بالكوكب كلّه. (بي بي سي)

