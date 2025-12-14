تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

هونغ كونغ تعود إلى القمة.. طفرة طروحات تقودها الصين

Lebanon 24
14-12-2025 | 04:46
A-
A+
Doc-P-1454973-639013096408283329.png
Doc-P-1454973-639013096408283329.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قبل فترة قصيرة بدت سوق بيع الأسهم في هونغ كونغ مرآة لتباطؤ الصين، مع صفقات قليلة ومعنويات ضعيفة ومصرفيين يغادرون القطاع. لكن هذا العام تبدّل المشهد بالكامل، إذ قفزت عمليات بيع الأسهم إلى ما يقرب من أربعة أضعاف، متجاوزة 73 مليار دولار عبر الطروحات العامة الأولية والطرح الخاص والصفقات الكبيرة.

وللمرة الأولى منذ عام 2013، عادت هونغ كونغ لتكون الموقع الأول لجمع التمويل في آسيا، محتلة المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، في موجة صفقات شملت أيضاً عاماً قياسياً للطروحات في الهند إلى جانب أسواق قوية في بر الصين الرئيسي واليابان.

في هونغ كونغ، قادت الشركات الصينية الزخم عبر صفقات ضخمة لدعم توسعها العالمي. جمعت "كونتمبوراري أمبيركس تكنولوجي" 5.3 مليار دولار في أيار ضمن ثاني أكبر إدراج عالمي هذا العام، فيما جمعت كل من "بي واي دي" و"شاومي" أكثر من 5 مليارات دولار لكل منهما عبر طرح خاص للأسهم، واستمرت الصفقات حتى مع بدء الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية واعتراضات من سياسيين أميركيين.

وقال جيمس وانغ، رئيس أسواق رأسمال الأسهم في آسيا (باستثناء اليابان) لدى "غولدمان ساكس": "هذا العام تجاوز التوقعات. ونتوقع أن تستمر الأحجام في الارتفاع، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً".

الانتعاش كان آسيوياً واسعاً، إذ ضمت القارة أربعة من أكبر خمسة أسواق عالمية لبيع الأسهم: هونغ كونغ، الهند، بر الصين الرئيسي واليابان، وللمرة الأولى دخلت أربع أسواق آسيوية ضمن قائمة الخمسة الكبار عالمياً، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".

وتبدو شهية الإدراج في هونغ كونغ قوية، مع توقع إدراج نحو 300 شركة وفقاً لبورصة هونغ كونغ. غير أن الوتيرة السريعة دفعت "بورصات ومقاصة هونغ كونغ" والجهة الرقابية إلى توبيخ بنوك بسبب طلبات إدراج "ضعيفة الجودة"، ما عزز حذر بعض المستثمرين. وقال تشي سونغ، كبير المتخصصين الاستثماريين لدى "بي إن بي باريبا" لإدارة الأصول في هونغ كونغ، إن "انضباط المستثمرين تجاه التقييمات والعوامل الأساسية سيكون أعلى على الأرجح بعد عام قوي إلى هذا الحد"، مشيراً إلى مشاركة انتقائية في الصفقات "عالية الجودة" المرتبطة بالابتكار وتصنيع المعدات الثقيلة للروبوتات واتجاهات الاستهلاك الجديدة.

وجاءت موجة البيع الحالية كنقيض لفترة الجفاف التي بدأت في 2022 مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتصاعد التوترات الأميركية-الصينية وتشديد بكين الرقابة على عمالقة التكنولوجيا. هذا العام، استفادت هونغ كونغ من طموحات الصين في الذكاء الاصطناعي، والتقدم في التكنولوجيا الحيوية، وجهود تحفيز الطلب المحلي، وارتفاع أسعار الذهب والألومنيوم.

وبالنظر إلى 2026، يُتوقع أن تشمل الطروحات المقبلة شركات غير مدرجة في أسواق أخرى إلى جانب إدراجات ثانوية لشركات صينية مدرجة محلياً. ومن أبرز الأسماء المحتملة "سينجينتا غروب" و"إيه.إس. واتسون غروب"، إضافة إلى توقع إدراج شركات صينية بارزة في الذكاء الاصطناعي. واعتبر بيهاو هوانغ، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في آسيا والمحيط الهادئ لدى "جيه بي مورغان"، أن "الاختبار الحقيقي" سيكون في قدرة السوق على استيعاب هذا المعروض "وبأي تقييم وبأي وتيرة". (الشرق)

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتقال على خلفية انتقاد السلطات بعد حريق هونغ كونغ الكارثي
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هونغ كونغ: ارتفاع حصيلة قتلى حريق بمبنى سكني إلى 151
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد ضحايا الحريق في المبنى السكني في هونغ كونغ إلى 128 قتيلاً
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هونغ كونغ: ارتفاع عدد قتلى حريق بمبنى سكني إلى 75
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

جيمس وان

اليابان

الصينية

الرئيسي

جينتا

الهند

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2025-12-14
Lebanon24
05:00 | 2025-12-14
Lebanon24
04:50 | 2025-12-14
Lebanon24
04:49 | 2025-12-14
Lebanon24
04:42 | 2025-12-14
Lebanon24
03:37 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24