الفائدة العالمية تهدأ.. ودورة الخفض تفقد زخمها

تُظهر قرارات السياسة النقدية الأخيرة في 2025 أن دورة خفض الفائدة في الاقتصادات المتقدمة تتباطأ وقد تكون شارفت على النهاية، بعدما بدأ العام بتوقعات خفض متتالٍ قبل أن يتراجع الزخم مع حاجة البنوك المركزية لتقييم أثر ما تم على النمو والتضخم.



في هذا السياق، جاءت رؤية الاحتياطي ضبابية بشأن مزيد من التخفيضات بعد خفضه ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، بالتوازي مع صمود الاقتصاد العالمي أمام موجة الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي ترمب بأفضل من المتوقع.



هذا الأسبوع، يتركّز الاهتمام على بنك إنجلترا مع خفض متوقع لتكاليف الاقتراض، بحثاً عما إذا كان من آخر خطوات هذه . بالمقابل، يُنتظر أن يقدّم توقعات نمو أعلى، ما قد يعزز نهج الإبقاء الحذر على الفائدة، وسط تركّز الأسئلة على مدى قرب أي تحوّل نحو التشديد. وفي أربع دول أوروبية أخرى، يُرجح تثبيت الفائدة، بينما يُتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك أسعار الفائدة.



خارج الاقتصادات المتقدمة، تبدو الصورة أقل حسماً، إذ يُنتظر أن تمدد بنوك مركزية أخرى من المكسيك إلى تايلندا دورات التيسير خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع ترقب بيانات من ، وأرقام تضخم من إلى كندا، وبيانات وظائف أميركية، ونمو . (الشرق)

