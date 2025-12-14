تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

الفائدة العالمية تهدأ.. ودورة الخفض تفقد زخمها

Lebanon 24
14-12-2025 | 04:50
تُظهر قرارات السياسة النقدية الأخيرة في 2025 أن دورة خفض الفائدة في الاقتصادات المتقدمة تتباطأ وقد تكون شارفت على النهاية، بعدما بدأ العام بتوقعات خفض متتالٍ قبل أن يتراجع الزخم مع حاجة البنوك المركزية لتقييم أثر ما تم على النمو والتضخم.

في هذا السياق، جاءت رؤية الاحتياطي الفيدرالي ضبابية بشأن مزيد من التخفيضات بعد خفضه ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، بالتوازي مع صمود الاقتصاد العالمي أمام موجة الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأفضل من المتوقع.

هذا الأسبوع، يتركّز الاهتمام على بنك إنجلترا مع خفض متوقع لتكاليف الاقتراض، بحثاً عما إذا كان من آخر خطوات هذه الدورة. بالمقابل، يُنتظر أن يقدّم البنك المركزي الأوروبي توقعات نمو أعلى، ما قد يعزز نهج الإبقاء الحذر على الفائدة، وسط تركّز الأسئلة على مدى قرب أي تحوّل نحو التشديد. وفي أربع دول أوروبية أخرى، يُرجح تثبيت الفائدة، بينما يُتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة.

خارج الاقتصادات المتقدمة، تبدو الصورة أقل حسماً، إذ يُنتظر أن تمدد بنوك مركزية أخرى من المكسيك إلى تايلندا دورات التيسير خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع ترقب بيانات من الصين، وأرقام تضخم من بريطانيا إلى كندا، وبيانات وظائف أميركية، ونمو البرازيل. (الشرق)
بنك اليابان يدرس المزيد من زيادات الفائدة وسط دورة التشديد الحالية
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يقرّ خفضًا جديدًا للفائدة بواقع 25 نقطة أساس
زيلنسكي: إنهاء الحرب في غزة يشكل زخما من أجل وضع حد للحرب في أوكرانيا
الأسواق تترقب اجتماع "الفيدرالي" الأميركي اليوم.. توقعات بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية
