بنك المغرب أمام مفترق.. تثبيت 2.25% أو خفض بـ25 نقطة

تتباين توقعات بنوك الاستثمار والصناديق في قبيل قرار مجلس المركزي غداً الثلاثاء، بين الإبقاء على سعر الفائدة عند 2.25% أو خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، وفق استطلاعين لمستثمرين مؤسساتيين.



استطلاع "BMCE Capital Global Research" التابع لـ"بنك " أظهر انقساماً متساوياً، إذ توقع 50% تثبيت الفائدة مقابل 50% رجّحوا خفضها. في المقابل، رجّح 73% من المشاركين في استطلاع "Attijari Global Research" التابع لبنك "التجاري وفا" الإبقاء على الفائدة دون تغيير، بينما توقعت النسبة المتبقية خفضاً طفيفاً بـ25 نقطة أساس.



ويأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد المجلس الرابع والأخير لعام 2025، في ظل مؤشرات محلية توصف بالقوية مع تسارع النمو وانخفاض التضخم، مقابل استمرار توترات جيوسياسية وتجارية عالمية تحدّ من وضوح الرؤية. وتشير أحدث التوقعات إلى نمو 4.6% هذا العام بعد 3.8% في العام الماضي، مع ترقب 4.4% العام المقبل، بدعم من القطاعات غير الفلاحية واستثمارات البنيات التحتية استعداداً لكأس العالم 2030 بحسب بنك المغرب.



على صعيد الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في تشرين الأول على أساس سنوي وهو أدنى مستوى منذ آذار 2021، مع توقع أن ينهي التضخم العام في حدود 1% كمعدل. ورغم أن هذه المعطيات قد تدعم خيار الخفض، يرى مركز أبحاث "بنك أفريقيا" أن تثبيت الفائدة يبدو الأرجح للحفاظ على الزخم الإيجابي وسط عدم اليقين الدولي، مع الإشارة إلى أن 80% من المشاركين في استطلاعه يرجحون هامش تحرك خلال 2026 للوصول إلى 2%. (بلومبرغ)

