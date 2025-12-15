تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
بضمان سياراتهم الفارهة.. "جيه بي مورغان" يسمح لأثرياء أوروبا بالاقتراض
يوسّع "جيه بي مورغان تشيس آند كو" خدمات الإقراض الموجهة للأثرياء عبر إتاحة الاقتراض مقابل مجموعات من السيارات الكلاسيكية والفاخرة في
أوروبا
، وفق ما أعلن البنك يوم الاثنين.
وتتيح وحدة الخدمات المصرفية الخاصة للعملاء الاقتراض بضمان سيارات "كلاسيكية" أو "نادرة" أو "مصممة حسب الطلب" والمخزنة في ولايات قضائية أوروبية مثل "
إنكلترا
" و"
إيطاليا
" و"
ألمانيا
"، مع خطة لتوسيع الخدمة، المتوافرة أساساً في
الولايات المتحدة
، لتشمل "
فرنسا
" و"
سويسرا
" و"
إسبانيا
".
وبحسب المعطيات، يأتي هذا التوسع مع اعتماد الأثرياء على الأصول المادية لتنويع
الثروة
، في وقت شهدت السيارات الكلاسيكية من علامات مثل "فيراري" و"بورشه" و"مرسيدس-بنز" أداءً أفضل من أسواق الأسهم خلال سنوات ماضية، واستمراراً للنمو في 2024 رغم تراجع أوسع في الأصول الفاخرة. كما وضع "تقرير الثروة لعام 2025" الصادر عن "نايت فرانك" السيارات الفاخرة ضمن الأصول الأكثر
جاذبية
للجيل الأصغر من أصحاب الثروات الفائقة، ووردت أمثلة عن رهانات أثرياء على هذا القطاع، بينها شراء "مارك ماتيشيتز" مجموعة سيارات "بيرني إكليستون"، ودعم "فرانسوا بينو" و"فرانسوا هنري بينو" و"كزافييه نيل" مشروع إحياء "ديلاج أوتوموبيلز" بسيارات "هايبر كار" لا يقل سعر الواحدة منها عن "مليوني
يورو
". وقال "ستيفن هوكينز" إن البنك يدرك أن "جمع السيارات مدفوع بالشغف والاستثمار معاً". (الشرق)
