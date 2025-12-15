تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

ماسك يحطم الأرقام القياسية بثروة تتجاوز 600 مليار دولار

Lebanon 24
15-12-2025 | 15:34
ذكرت مجلة "فوربس"  أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أصبح أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار.


وأوضحت المجلة أن شركة الفضاء "سبيس إكس" أعلنت مطلع كانون الاول عن عرض عام لشراء أسهمها، جرى بموجبه تقييم الشركة بنحو 800 مليار دولار، بعدما كان المستثمرون قد قدروا قيمتها في آب الماضي بنحو 400 مليار دولار فقط.


وكتبت "فوربس":"هذا يزيد من ثروة ماسك، الذي يمتلك حوالي 42% من (سبيس إكس) بنحو 168 مليار دولار إلى حوالي 677 مليار دولار. ماسك هو الآن أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته 600 مليار. لم يمتلك أي شخص آخر ثروة بقيمة 500 مليار دولار من قبل".


ومن المحتمل أن يجعل طرح الشركة للاكتتاب العام بهذا التقييم ماسك تريليونيرا. ووفقا لتقديرات المجلة، تبلغ حصته في "سبيس إكس" نحو 336 مليار دولار وهي حاليا أغلى أصوله. في حين تقدر حصته في تسلا بـ 197 مليار دولار.


وتضيف فوربس: "أصبح ماسك الآن أقرب إلى أن يصبح تريليونيرا منه إلى خسارة لقب أغنى رجل في العالم، نظرا لتقدمه بمقدار 425 مليار دولار على صاحب المرتبة الثانية الحالي، الشريك المؤسس لشركة (غوغل) لاري بيغ، الذي تقدر ثروته بـ 252 مليار دولار".


في آذار 2020، قدرت ثروة إيلون ماسك بـ 24.6 مليار دولار. ثم، في كانون الثاني 2021، أصبح أغنى شخص على الكوكب، وفي نفس العام تجاوزت ثروته الـ 200 و 300 مليار دولار. وفي عام 2024، تجاوزت ثروة ماسك 400 و 500 مليار دولار.


وكان الشريك المؤسس لشركة "أوراكل" لاري إليسون هو الشخص الوحيد، بالإضافة إلى ماسك، الذي وصلت ثروته إلى الـ300 و 400 مليار دولار. (روسيا اليوم) 
