روسيا ترفع دعوى ضد "يوروكلير" تطالب بتعويض 229 مليار دولار إثر تجميد الأصول

رفع الروسي دعوى قضائية أمام محكمة في يطالب فيها شركة "يوروكلير" البلجيكية بتعويضات تصل إلى 18.2 تريليون روبل، أي نحو 229 مليار دولار، وذلك على خلفية تجميد أصوله، الذي اعتبره البنك إجراءً غير قانوني.





وأوضح البنك أن المبلغ المطالب به يشمل إجمالي قيمة الأصول المجمدة بالإضافة إلى الدخل الضائع الناتج عن تجميدها.





