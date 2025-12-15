تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
روسيا ترفع دعوى ضد "يوروكلير" تطالب بتعويض 229 مليار دولار إثر تجميد الأصول
Lebanon 24
15-12-2025
|
17:15
رفع
البنك المركزي
الروسي دعوى قضائية أمام محكمة في
موسكو
يطالب فيها شركة "يوروكلير" البلجيكية بتعويضات تصل إلى 18.2 تريليون روبل، أي نحو 229 مليار دولار، وذلك على خلفية تجميد أصوله، الذي اعتبره البنك إجراءً غير قانوني.
وأوضح البنك أن المبلغ المطالب به يشمل إجمالي قيمة الأصول المجمدة بالإضافة إلى الدخل الضائع الناتج عن تجميدها.
مواضيع ذات صلة
أوروبا تفكر في تمديد تجميد أصول روسيا بقيمة 200 مليار يورو حتى 2027
Lebanon 24
أوروبا تفكر في تمديد تجميد أصول روسيا بقيمة 200 مليار يورو حتى 2027
16/12/2025 05:27:56
16/12/2025 05:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"يوروكلير" تستعد لمعركة قضائية مع موسكو حول الأصول الروسية المجمدة
Lebanon 24
"يوروكلير" تستعد لمعركة قضائية مع موسكو حول الأصول الروسية المجمدة
16/12/2025 05:27:56
16/12/2025 05:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: تجميد الأصول الروسية لمدة غير محددة سيلحق ضررا كبيرا بأوروبا
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: تجميد الأصول الروسية لمدة غير محددة سيلحق ضررا كبيرا بأوروبا
16/12/2025 05:27:56
16/12/2025 05:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: رد موسكو على تجميد الاتحاد الأوروبي لأصولنا "لن يتأخر"
Lebanon 24
الخارجية الروسية: رد موسكو على تجميد الاتحاد الأوروبي لأصولنا "لن يتأخر"
16/12/2025 05:27:56
16/12/2025 05:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك المركزي
موسكو
الروس
جمالي
بلجيك
يورو
