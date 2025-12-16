تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
6
o
زحلة
2
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
إقتصاد
صندوق الاستثمارات السعودي يعلن صفقة جديدة في إدارة المرافق
Lebanon 24
16-12-2025
|
06:59
أعلن
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
أن شركة
جونز
لانج لاسال العالمية تستعد للاستحواذ على حصة كبيرة في
الشركة السعودية
لإدارة المرافق التابعة له.
وأوضح الصندوق في بيان أنه سيحتفظ بحصة الأغلبية في الشركة
السعودية
لإدارة المرافق.
وتُعد الشركة السعودية لإدارة المرافق من الأصول التشغيلية الداعمة لقطاعات متعددة، تشمل العقارات والبنية التحتية والمشروعات الكبرى.
ويُنظر إلى دخول جونز لانج لاسال كشريك رئيسي على أنه إضافة نوعية من حيث المعرفة الفنية وإدارة الأصول والخدمات المتقدمة. (سكاي نيوز عربية)
البطالة الأميركية ترتفع مجددًا وتقترب من أعلى مستوى منذ 4 سنوات
Lebanon 24
البطالة الأميركية ترتفع مجددًا وتقترب من أعلى مستوى منذ 4 سنوات
11:56 | 2025-12-16
16/12/2025 11:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أسواق الطاقة تتأثر بالتطورات الجيوسياسية وتباطؤ الإقتصاد الصيني
Lebanon 24
أسواق الطاقة تتأثر بالتطورات الجيوسياسية وتباطؤ الإقتصاد الصيني
11:41 | 2025-12-16
16/12/2025 11:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية بعد انقطاع 35 عاما
Lebanon 24
مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية بعد انقطاع 35 عاما
09:54 | 2025-12-16
16/12/2025 09:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البساط يلتقي النقابات الزراعية لمناقشة تحديات القطاع
Lebanon 24
البساط يلتقي النقابات الزراعية لمناقشة تحديات القطاع
09:44 | 2025-12-16
16/12/2025 09:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر: الشفافية وتفعيل الهيئة الناظمة شرطان أساسيان لإنجاح شراكة الكهرباء
Lebanon 24
جابر: الشفافية وتفعيل الهيئة الناظمة شرطان أساسيان لإنجاح شراكة الكهرباء
09:07 | 2025-12-16
16/12/2025 09:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
