صندوق الاستثمارات السعودي يعلن صفقة جديدة في إدارة المرافق

أعلن أن شركة لانج لاسال العالمية تستعد للاستحواذ على حصة كبيرة في لإدارة المرافق التابعة له.

وأوضح الصندوق في بيان أنه سيحتفظ بحصة الأغلبية في الشركة لإدارة المرافق.

وتُعد الشركة السعودية لإدارة المرافق من الأصول التشغيلية الداعمة لقطاعات متعددة، تشمل العقارات والبنية التحتية والمشروعات الكبرى.



ويُنظر إلى دخول جونز لانج لاسال كشريك رئيسي على أنه إضافة نوعية من حيث المعرفة الفنية وإدارة الأصول والخدمات المتقدمة. (سكاي نيوز عربية)