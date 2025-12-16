تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

صندوق الاستثمارات السعودي يعلن صفقة جديدة في إدارة المرافق

Lebanon 24
16-12-2025 | 06:59
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن شركة جونز لانج لاسال العالمية تستعد للاستحواذ على حصة كبيرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق التابعة له. 
 
وأوضح الصندوق في بيان أنه سيحتفظ بحصة الأغلبية في الشركة السعودية لإدارة المرافق.
 
وتُعد الشركة السعودية لإدارة المرافق من الأصول التشغيلية الداعمة لقطاعات متعددة، تشمل العقارات والبنية التحتية والمشروعات الكبرى.

ويُنظر إلى دخول جونز لانج لاسال كشريك رئيسي على أنه إضافة نوعية من حيث المعرفة الفنية وإدارة الأصول والخدمات المتقدمة. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
ولي العهد السعودي: صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: يصل رئيس مجلس الأعمال السعودي-اللبناني عبد الله الحبيب والوفد المرافق مساء اليوم
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تعلن عن صفقات تجارية واستثمارية مع السعودية بقيمة 6.4 مليارات جنيه إسترليني
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي: سنعلن استثمارات من 600 مليار إلى تريليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24

