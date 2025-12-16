تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

البطالة الأميركية ترتفع مجددًا وتقترب من أعلى مستوى منذ 4 سنوات

Lebanon 24
16-12-2025 | 11:56
A-
A+
Doc-P-1456114-639015081754782137.jpg
Doc-P-1456114-639015081754782137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجّل معدّل البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعًا جديدًا خلال شهر تشرين الثاني، مقتربًا من أعلى مستوياته منذ نحو أربع سنوات، وفق بيانات رسمية عكست تباطؤًا متزايدًا في سوق العمل داخل أكبر اقتصاد في العالم.

وبيّن تقرير حكومي، تأخّر صدوره نتيجة إغلاق حكومي مطوّل، أنّ الاقتصاد الأميركي خسر نحو 105 آلاف وظيفة في تشرين الأول، قبل أن يعود التوظيف إلى الارتفاع في تشرين الثاني مع إضافة 64 ألف وظيفة فقط، وهي وتيرة لا تزال أضعف مقارنة بالفترات السابقة، بحسب أرقام وزارة العمل.

وأفادت الوزارة بأنّ التوظيف تحسّن في قطاعي الرعاية الصحية والبناء خلال تشرين الثاني، في مقابل استمرار فقدان الوظائف في القطاع الحكومي الفدرالي.

وسجّل تشرين الأول تراجعًا حادًا في الوظائف الحكومية بلغ 162 ألف وظيفة، بالتزامن مع توقّف رواتب عدد من الموظفين الفدراليين الذين قبلوا عروض استقالة مؤجّلة خلال فترة الإغلاق.

وفي تشرين الثاني، ارتفعت نسبة البطالة إلى 4.6 في المئة مقارنة بـ4.4 في المئة في أيلول، فيما لم تُنشر أي بيانات خاصة بتشرين الأول بسبب تعذّر جمع المعلومات بأثر رجعي عقب الإغلاق الحكومي الذي استمر حتى 12 تشرين الثاني.

ومن المتوقّع أن تؤثّر هذه الأرقام مباشرة على مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إذ خفّض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات متتالية هذا العام مع تراجع التوظيف، مع تلويحه بإمكان إجراء خفض إضافي.

ويرى مراقبون أنّ استمرار ضعف سوق العمل قد يدفع البنك المركزي إلى مزيد من خفض الفائدة لدعم النمو، رغم مخاوف بعض صانعي القرار من تحوّل معدلات التضخم المرتفعة إلى ظاهرة دائمة.

وفي هذا السياق، أشار كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في شركة "بانتيون ماكروايكونوميكس" إلى أنّ الجزء الأكبر من ارتفاع البطالة "يبدو مرتبطًا بإغلاق الحكومة الفدرالية".

وفي مؤشر إضافي على تباطؤ النشاط الاقتصادي، كشف تقرير منفصل لوزارة التجارة الأميركية، صدر الثلاثاء، أنّ مبيعات التجزئة استقرّت في تشرين الأول عند مستوى 732.6 مليار دولار، في حين تراجعت مبيعات المطاعم والحانات بنسبة 0.4 في المئة بين أيلول وتشرين الأول.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سوء تغذية الأطفال في أفغانستان يصل إلى أعلى مستوياته منذ سنوات
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مع ترقب للبيانات الأميركية.. الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أشهر
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: التوسيع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة بلغ أعلى مستوى منذ 2017
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تحذّر من مستوى تهديد إرهابي مرتفع جدًا مع اقتراب موسم الأعياد
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الاحتياطي الفدرالي

الولايات المتحدة

وزارة التجارة

البنك المركزي

وزارة العمل

التزام

ماكرو

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:34 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:08 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:41 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-16
Lebanon24
16:37 | 2025-12-16
Lebanon24
16:34 | 2025-12-16
Lebanon24
15:08 | 2025-12-16
Lebanon24
11:41 | 2025-12-16
Lebanon24
09:54 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24