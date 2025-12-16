تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

بفضل انتعاش الزراعة والخدمات.. اقتصاد غانا ينمو بهذه النسبة

Lebanon 24
16-12-2025 | 23:00
أعلنت هيئة الإحصاء في غانا أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2025، مدفوعاً بانتعاش قطاعي الزراعة والخدمات.


ورغم هذا الأداء الإيجابي، تراجع معدل النمو عن نسبة 7% المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة تباطؤ القطاع الصناعي الذي لم يتجاوز نموه 0.8%، وفق ما أوضح رئيس الهيئة الحسن إدريسو في مؤتمر صحفي بالعاصمة أكرا.


وسجل قطاع الزراعة نمواً ملحوظاً بلغ 8.6% بدعم من ارتفاع إنتاج الأسماك والمحاصيل، مستعيداً دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني. وقال إدريسو: "مساهمة الزراعة في النمو كانت كبيرة، ما يعكس تعافي القطاع بسرعة وإسهامه الفعلي في الناتج الوطني".
أما قطاع الخدمات، الذي يشمل التمويل والتأمين والتجارة والتعليم، فحقق نمواً بنسبة 7.6%، مؤكدًا دوره في دعم الاقتصاد، خاصة مع توسع الأنشطة التجارية والمالية وتزايد الطلب على التعليم والخدمات الاجتماعية.


وبالموازاة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8% مقارنة بـ7.8% قبل عام، مما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.


وتراجع معدل التضخم السنوي للشهر الحادي عشر على التوالي، ليصل إلى 6.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى منذ إعادة هيكلة المؤشرات عام 2021. واستجابة لذلك، خفض البنك المركزي الغاني سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1000 نقطة أساس خلال العام، بهدف دعم النمو الاقتصادي واستمرار انخفاض التضخم. (الجزيرة) 
مواضيع ذات صلة
الاقتصاد السعودي ينمو 4.5% في 2025
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:34:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الزراعة وقانون القنب الهندي: نحو تنظيمٍ علميٍّ واقتصادٍ واعد للبنان
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:34:48 Lebanon 24 Lebanon 24
طفرة في الناتج غير النفطي.. اقتصاد الإمارات ينمو 4.2% في نصف عام
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:34:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الزراعة والاقتصاد والصناعة على طاولة واحدة لحماية المنتج اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:34:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الاقتصاد الوطني

البنك المركزي

هيئة الإحصاء

الحادي عشر

مؤتمر صحفي

الجزيرة

الغاني

النفط

