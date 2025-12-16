بفضل انتعاش الزراعة والخدمات.. اقتصاد غانا ينمو بهذه النسبة

أعلنت في أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2025، مدفوعاً بانتعاش قطاعي الزراعة والخدمات.





ورغم هذا الأداء الإيجابي، تراجع معدل النمو عن نسبة 7% المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة تباطؤ القطاع الصناعي الذي لم يتجاوز نموه 0.8%، وفق ما أوضح رئيس الهيئة الحسن إدريسو في بالعاصمة أكرا.





وسجل قطاع الزراعة نمواً ملحوظاً بلغ 8.6% بدعم من ارتفاع إنتاج الأسماك والمحاصيل، مستعيداً دوره الحيوي في . وقال إدريسو: "مساهمة الزراعة في النمو كانت كبيرة، ما يعكس تعافي القطاع بسرعة وإسهامه الفعلي في الناتج الوطني".

أما قطاع الخدمات، الذي يشمل التمويل والتأمين والتجارة والتعليم، فحقق نمواً بنسبة 7.6%، مؤكدًا دوره في دعم الاقتصاد، خاصة مع توسع الأنشطة التجارية والمالية وتزايد الطلب على التعليم والخدمات الاجتماعية.





وبالموازاة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8% مقارنة بـ7.8% قبل عام، مما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي بعيداً عن تقلبات أسعار .





وتراجع معدل التضخم السنوي للشهر على التوالي، ليصل إلى 6.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى منذ إعادة هيكلة المؤشرات عام 2021. واستجابة لذلك، خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1000 نقطة أساس خلال العام، بهدف دعم النمو الاقتصادي واستمرار انخفاض التضخم. (الجزيرة)