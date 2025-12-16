تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
3
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
-1
o
بشري
7
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بفضل انتعاش الزراعة والخدمات.. اقتصاد غانا ينمو بهذه النسبة
Lebanon 24
16-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
هيئة الإحصاء
في
غانا
أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2025، مدفوعاً بانتعاش قطاعي الزراعة والخدمات.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، تراجع معدل النمو عن نسبة 7% المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة تباطؤ القطاع الصناعي الذي لم يتجاوز نموه 0.8%، وفق ما أوضح رئيس الهيئة الحسن إدريسو في
مؤتمر صحفي
بالعاصمة أكرا.
وسجل قطاع الزراعة نمواً ملحوظاً بلغ 8.6% بدعم من ارتفاع إنتاج الأسماك والمحاصيل، مستعيداً دوره الحيوي في
الاقتصاد الوطني
. وقال إدريسو: "مساهمة الزراعة في النمو كانت كبيرة، ما يعكس تعافي القطاع بسرعة وإسهامه الفعلي في الناتج الوطني".
أما قطاع الخدمات، الذي يشمل التمويل والتأمين والتجارة والتعليم، فحقق نمواً بنسبة 7.6%، مؤكدًا دوره في دعم الاقتصاد، خاصة مع توسع الأنشطة التجارية والمالية وتزايد الطلب على التعليم والخدمات الاجتماعية.
وبالموازاة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8% مقارنة بـ7.8% قبل عام، مما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي بعيداً عن تقلبات أسعار
النفط
.
وتراجع معدل التضخم السنوي للشهر
الحادي عشر
على التوالي، ليصل إلى 6.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى منذ إعادة هيكلة المؤشرات عام 2021. واستجابة لذلك، خفض
البنك المركزي
الغاني
سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1000 نقطة أساس خلال العام، بهدف دعم النمو الاقتصادي واستمرار انخفاض التضخم. (الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاقتصاد السعودي ينمو 4.5% في 2025
Lebanon 24
الاقتصاد السعودي ينمو 4.5% في 2025
17/12/2025 07:34:48
17/12/2025 07:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الزراعة وقانون القنب الهندي: نحو تنظيمٍ علميٍّ واقتصادٍ واعد للبنان
Lebanon 24
الزراعة وقانون القنب الهندي: نحو تنظيمٍ علميٍّ واقتصادٍ واعد للبنان
17/12/2025 07:34:48
17/12/2025 07:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
طفرة في الناتج غير النفطي.. اقتصاد الإمارات ينمو 4.2% في نصف عام
Lebanon 24
طفرة في الناتج غير النفطي.. اقتصاد الإمارات ينمو 4.2% في نصف عام
17/12/2025 07:34:48
17/12/2025 07:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الزراعة والاقتصاد والصناعة على طاولة واحدة لحماية المنتج اللبناني
Lebanon 24
الزراعة والاقتصاد والصناعة على طاولة واحدة لحماية المنتج اللبناني
17/12/2025 07:34:48
17/12/2025 07:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الاقتصاد الوطني
البنك المركزي
هيئة الإحصاء
الحادي عشر
مؤتمر صحفي
الجزيرة
الغاني
النفط
تابع
قد يعجبك أيضاً
مشروع قانون"الفجوة المالية واسترداد الودائع": صراع على توزيع الخسائر
Lebanon 24
مشروع قانون"الفجوة المالية واسترداد الودائع": صراع على توزيع الخسائر
23:13 | 2025-12-16
16/12/2025 11:13:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع تأييد ترامب إلى 39% نتيجة تراجع رضا الجمهوريين عن أدائه الاقتصادي
Lebanon 24
تراجع تأييد ترامب إلى 39% نتيجة تراجع رضا الجمهوريين عن أدائه الاقتصادي
16:52 | 2025-12-16
16/12/2025 04:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الزراعة والاقتصاد والصناعة على طاولة واحدة لحماية المنتج اللبناني
Lebanon 24
الزراعة والاقتصاد والصناعة على طاولة واحدة لحماية المنتج اللبناني
16:37 | 2025-12-16
16/12/2025 04:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في ألمانيا.. ارتفاع حاد لعمليات الدفع الرقمي
Lebanon 24
في ألمانيا.. ارتفاع حاد لعمليات الدفع الرقمي
16:34 | 2025-12-16
16/12/2025 04:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تحصد 7.016 مليار ريال من إصدار صكوك محلية لشهر كانون الاول
Lebanon 24
السعودية تحصد 7.016 مليار ريال من إصدار صكوك محلية لشهر كانون الاول
15:08 | 2025-12-16
16/12/2025 03:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
Lebanon 24
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
07:39 | 2025-12-16
16/12/2025 07:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
09:45 | 2025-12-16
16/12/2025 09:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
05:58 | 2025-12-16
16/12/2025 05:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:13 | 2025-12-16
مشروع قانون"الفجوة المالية واسترداد الودائع": صراع على توزيع الخسائر
16:52 | 2025-12-16
تراجع تأييد ترامب إلى 39% نتيجة تراجع رضا الجمهوريين عن أدائه الاقتصادي
16:37 | 2025-12-16
الزراعة والاقتصاد والصناعة على طاولة واحدة لحماية المنتج اللبناني
16:34 | 2025-12-16
في ألمانيا.. ارتفاع حاد لعمليات الدفع الرقمي
15:08 | 2025-12-16
السعودية تحصد 7.016 مليار ريال من إصدار صكوك محلية لشهر كانون الاول
11:56 | 2025-12-16
البطالة الأميركية ترتفع مجددًا وتقترب من أعلى مستوى منذ 4 سنوات
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 07:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 07:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
17/12/2025 07:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24