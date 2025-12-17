تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

حصار ترامب يطوّق فنزويلا… تعرّف إلى كنز النفط

Lebanon 24
17-12-2025 | 11:09
A-
A+
Doc-P-1456567-639015917778601846.jpg
Doc-P-1456567-639015917778601846.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تصعيد غير مسبوق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار بحري شامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من فنزويلا وإليها، بالتوازي مع قراره تصنيف النظام الفنزويلي "منظمة إرهابية أجنبية".

وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الأسطول البحري الأميركي المنتشر في الكاريبي ويُطوّق فنزويلا "سيتوسّع ليصبح الأكبر في تاريخ أميركا الجنوبية"، في إطار ما وصفه بـ«استعادة النفط والأراضي والأصول التي سُرقت من الولايات المتحدة».

وبرّر الرئيس الأميركي قراره باتهام نظام نيكولاس مادورو باستخدام عائدات النفط "لتمويل الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والقتل، والاختطاف"، محذّرًا من "صدمة غير مسبوقة" ستتعرّض لها فنزويلا ما لم تُعاد "الأصول المسروقة".

في المقابل، وصفت الحكومة الفنزويلية الخطوة الأميركية بأنها "غير عقلانية" و"تهديد بشع"، معتبرة أن واشنطن تحاول فرض حصار عسكري بحري بهدف "سرقة الثروات الوطنية". وكرّر مادورو اتهامه للولايات المتحدة بالسعي للسيطرة على موارد بلاده، مشيرًا إلى أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، ورابع أكبر احتياطي غاز، وأكثر من 30 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، مضيفًا: "لولا هذه الثروات لما التفت أحد إلى فنزويلا".

وبين التصعيد الأميركي والرفض الفنزويلي، يرى مراقبون أن المواجهة تجاوزت الخلاف السياسي التقليدي لتلامس جوهرها الاستراتيجي: السيطرة على موارد الطاقة وترسيخ النفوذ في "الفناء الخلفي" للولايات المتحدة.

إنتاج النفط
شهد إنتاج فنزويلا النفطي تحسّنًا ملحوظًا خلال عامي 2024 و2025، إذ بلغ نحو 940 ألف برميل يوميًا في شباط 2025، بزيادة تقارب 100 ألف برميل عن الفترة نفسها من العام السابق. ووفق بيانات "ستاتيستا"، بلغ متوسط الإنتاج عام 2024 نحو 960 ألف برميل يوميًا.

أما الصادرات، فارتفعت إلى متوسط 1.09 مليون برميل يوميًا في أيلول 2025، وهو أعلى مستوى منذ شباط 2020، بحسب "رويترز"، مدفوعة بزيادة الإنتاج، وتصريف المخزونات، وتوفير المواد المخففة اللازمة لتصدير الخام الثقيل، رغم استمرار العقوبات الأميركية.

الاحتياطيات
تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد عالميًا، يُقدّر بنحو 303 مليارات برميل. غير أن هذه الثروة لا تنعكس إنتاجًا، نتيجة سنوات من العقوبات والعزلة ونقص الاستثمارات والتقنيات، منذ بدء العقوبات الأميركية عام 2015، ما جعل الفجوة بين الإمكانات والواقع أحد أسباب الاهتمام الأميركي المتجدّد.

أبرز المستوردين
تتصدر الصين قائمة مستوردي النفط الفنزويلي، بأكثر من 600 ألف برميل يوميًا، تليها الولايات المتحدة بنحو 222 ألف برميل يوميًا خلال 2024، ثم أوروبا بنحو 75 ألفًا، فالهند بنحو 63 ألف برميل يوميًا، وفق بيانات «رويترز» و"ستاتيستا".


تأثير الحصار على الأسعار
أدى إعلان الحصار البحري إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2%، إذ صعد خام برنت إلى نحو 60.3 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس إلى 56.4 دولارًا، بحسب "رويترز"، بعد تراجع سابق مرتبط بتقدّم محادثات السلام الروسية–الأوكرانية واحتمالات زيادة المعروض العالمي.

الأثر على الاقتصاد الفنزويلي
يشكّل النفط أكثر من 80% من صادرات فنزويلا ونحو 17% من ناتجها المحلي، ما يجعل أي تقلب سياسي أو سعري ذا أثر مباشر. وبين 2006 و2014، استفادت كاراكاس من أسعار مرتفعة موّلت بها الميزانية وبنت نفوذًا إقليميًا عبر تزويد دول عدة بالنفط المدعوم، أبرزها كوبا.

غير أن هذا النموذج انهار لاحقًا، لتدخل البلاد منذ 2018 في أزمة اقتصادية حادة، ترافقت مع نقص حاد في الغذاء والدواء، وهجرة أكثر من 7.7 ملايين شخص حتى أيار 2024، ما أضعف القوى العاملة، بما فيها قطاع النفط.

تكشف مواجهة ترامب–فنزويلا هشاشة الاقتصادات الريعية أمام الضغوط السياسية والعقوبات، وتؤكد أن ضخامة الاحتياطيات لا تحمي من الانهيار في غياب التنويع والإصلاح. وفي هذا السياق، يبدو أن تصعيد ترامب يتجاوز الرسائل السياسية، ليعكس سعيًا أميركيًا مباشرًا لإعادة توجيه تدفقات النفط الفنزويلي بما يخدم المصالح الاستراتيجية لواشنطن.

(الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنزويلا ترد على ترامب: حصار أميركا لسفن النفط "تهديد بشع"
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 21:39:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يأمر بفرض حصار على كل "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 21:39:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار ترامب فرض حصار كامل على ناقلات فنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 21:39:42 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة النفط الوطنية في فنزويلا تعلن تعرضها لهجوم سيبراني لكنها تقول إن عملياتها لم تتأثر
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 21:39:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأوكرانية

العقوبات

الجزيرة

✨ الخلف

امل على

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:23 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:44 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
13:38 | 2025-12-17
Lebanon24
13:30 | 2025-12-17
Lebanon24
12:54 | 2025-12-17
Lebanon24
12:34 | 2025-12-17
Lebanon24
11:12 | 2025-12-17
Lebanon24
10:44 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24