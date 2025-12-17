500 مليون ريال… أول "صكوك إسلامية" في بورصة قطر

أعلنت بورصة قطر إدراج صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي في سوق الصكوك وأدوات الدين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لإدراج صكوك إسلامية في البورصة.



ويعكس هذا الإدراج تطور سوق وجهود تنويع الأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والدوليين. وتبلغ قيمة الإصدار 500 مليون ، بعائد سنوي 4.40% ولمدة استحقاق ثلاث سنوات، ما يشكّل إضافة نوعية لسوق التمويل الإسلامي في الدولة.



وأُقيمت مراسم قرع الجرس في مقر بورصة قطر بحضور رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي ثاني بن ، والرئيس التنفيذي لبورصة قطر عبد الله محمد الأنصاري، والرئيس التنفيذي للبنك عبد الباسط أحمد الشيبي.



وفي المناسبة، رحّب الأنصاري بإدراج أول صكوك إسلامية في البورصة، معتبرًا أنها تفتح المجال أمام طرح منتجات تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للاستثمار الإسلامي.



، أكد خالد بن ثاني أن البنك حقق نموًا متسارعًا في السنوات الأخيرة، مدعومًا بالتحول الرقمي وتصنيفات ائتمانية قوية، إذ حافظ على تصنيف A2 من موديز وA من فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس متانة مركزه المالي.



ويُعد إدراج هذه الصكوك محطة بارزة لقطاع أدوات الدين في قطر، إذ يوسّع خيارات التمويل المتاحة للبنك، ويعزز قدرته على تنويع مصادر رأس المال ودعم استقراره المالي وتنافسيته في السوقين المحلية والإقليمية.



(قنا)

Advertisement