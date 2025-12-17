تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

خوارزمية روسية تقلّل مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية

Lebanon 24
17-12-2025 | 14:47
A-
A+
Doc-P-1456646-639016048631702492.webp
Doc-P-1456646-639016048631702492.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طوّر باحثون روس خوارزمية جديدة تتيح التشكيل التلقائي لمحافظ استثمارية مثالية من الأصول المشفّرة، مع الأخذ في الاعتبار تقلبات الأسعار العالية، في خطوة تهدف إلى تعظيم العوائد وتقليص المخاطر.

وحصل الفريق البحثي على براءة اختراع للخوارزمية التي طُوّرت في جامعة سيريوس العلمية التكنولوجية، والتي تعتمد على تحليل تاريخ أسعار الأصول الرقمية لرصد احتمالات الارتفاعات والانخفاضات الحادة.

وأوضح أحد مطوري المشروع، ميخائيل سيمينوف، أن النظام يحلل أنماط تقلب الأسعار، وعند رصد مخاطر مرتفعة لانهيارات مفاجئة، يقوم بتشكيل محافظ تعتمد على خيارات مالية قادرة على تحقيق أرباح في حالات التحركات القوية والنادرة للسوق.

وبحسب الجامعة، نُفّذ المشروع بدعم من منطقة سيريوس الفيدرالية، وقد لقي اهتمامًا متزايدًا من مؤسسات مالية روسية تبحث عن أدوات احترافية لإدارة الأصول المشفّرة، خصوصًا في ظل التذبذب الكبير الذي تشهده أسعار العملات الرقمية.

ويتميّز النظام بإمكانية تنويع المخاطر عبر توزيع الاستثمارات على خيارات متعددة، إلى جانب استخدام بيانات السيولة من البورصات لتثبيت الأرباح والحد من الخسائر، وهو عنصر أساسي في سوق قد تتغير فيه الأسعار بنسبة 10 إلى 20% خلال يوم واحد.

كما يستطيع البرنامج تحليل مئات العقود المتاحة في البورصة، والعمل وفق أوضاع مختلفة تتراوح بين استراتيجيات منخفضة المخاطر وسيناريوهات أكثر تعقيدًا، مع إتاحة ضبط حدود الاستثمار ومستويات الخسائر المقبولة، بما يسمح بتكييف الخوارزمية وفق احتياجات المستثمرين.

(تاس)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف تقلّل بصمتك الرقمية؟ خطوات تحمي هويتك على الإنترنت
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إيكونوميست: العملات الرقمية تهدد نفوذ البنوك الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف خسرت العملات الرقمية تريليون دولار في 60 يومًا؟
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تعتقل شخصاً بتهمة تحويل عملات رقمية إلى القوات الأوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الخوارزمي

الفيدرالي

يوم واحد

العلم

فيدرا

جامع

تيجي

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:44 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2025-12-17
Lebanon24
15:13 | 2025-12-17
Lebanon24
13:38 | 2025-12-17
Lebanon24
13:30 | 2025-12-17
Lebanon24
12:54 | 2025-12-17
Lebanon24
12:34 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24