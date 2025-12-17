تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
خوارزمية روسية تقلّل مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية
Lebanon 24
17-12-2025
|
14:47
طوّر باحثون روس خوارزمية جديدة تتيح التشكيل التلقائي لمحافظ استثمارية مثالية من الأصول المشفّرة، مع الأخذ في الاعتبار تقلبات الأسعار العالية، في خطوة تهدف إلى تعظيم العوائد وتقليص المخاطر.
وحصل الفريق البحثي على براءة اختراع للخوارزمية التي طُوّرت في جامعة سيريوس العلمية التكنولوجية، والتي تعتمد على تحليل تاريخ أسعار الأصول الرقمية لرصد احتمالات الارتفاعات والانخفاضات الحادة.
وأوضح أحد مطوري المشروع، ميخائيل سيمينوف، أن النظام يحلل أنماط تقلب الأسعار، وعند رصد مخاطر مرتفعة لانهيارات مفاجئة، يقوم بتشكيل محافظ تعتمد على خيارات مالية قادرة على تحقيق أرباح في حالات التحركات القوية والنادرة للسوق.
وبحسب الجامعة، نُفّذ المشروع بدعم من منطقة سيريوس الفيدرالية، وقد لقي اهتمامًا متزايدًا من مؤسسات مالية روسية تبحث عن أدوات احترافية لإدارة الأصول المشفّرة، خصوصًا في ظل التذبذب الكبير الذي تشهده أسعار العملات الرقمية.
ويتميّز النظام بإمكانية تنويع المخاطر عبر توزيع الاستثمارات على خيارات متعددة، إلى جانب استخدام بيانات السيولة من البورصات لتثبيت الأرباح والحد من الخسائر، وهو عنصر أساسي في سوق قد تتغير فيه الأسعار بنسبة 10 إلى 20% خلال
يوم واحد
.
كما يستطيع البرنامج تحليل مئات العقود المتاحة في البورصة، والعمل وفق أوضاع مختلفة تتراوح بين استراتيجيات منخفضة المخاطر وسيناريوهات أكثر تعقيدًا، مع إتاحة ضبط حدود الاستثمار ومستويات الخسائر المقبولة، بما يسمح بتكييف الخوارزمية وفق احتياجات المستثمرين.
(تاس)
