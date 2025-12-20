تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

كوريا الشمالية تحقق عاماً قياسياً جديداً في سرقة العملات المشفرة

Lebanon 24
20-12-2025 | 04:08
A-
A+
Doc-P-1457766-639018257483772169.webp
Doc-P-1457766-639018257483772169.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد باحثون بأن قراصنة من كوريا الشمالية سرقوا عملات مشفرة بقيمة ملياري دولار هذا العام، وهو رقم قياسي، ما يمثل قفزة كبيرة مقارنةً بعام 2024، ويؤكد قدرة البلاد المتنامية على تنفيذ عمليات سرقة ضخمة.

ويعود جزء كبير من هذا المبلغ إلى أكبر عملية سرقة رقمية في تاريخ العملات الرقمية في فبراير الماضي، عندما استولى قراصنة كوريون شماليون على 1.5 مليار دولار من منصة "Bybit" لتداول العملات الرقمية، وفقاً لتقرير صادر عن شركة "Chainalysis" لتحليلات تقنية البلوك تشين.

وأشار التقرير إلى أن هذه الحادثة ساهمت في رفع قيمة المسروقات المقدرة من العملات الرقمية في كوريا الشمالية إلى 6.75 مليار دولار على الأقل منذ بدء تسجيل البيانات.
وخلص التقرير إلى أن كوريا الشمالية "لا تزال تشكل التهديد الأكبر على مستوى الدول لأمن العملات الرقمية". أظهرت الأبحاث أن حصيلة كوريا الشمالية من سرقة العملات الرقمية ارتفعت بأكثر من 50% مقارنةً بالعام الماضي، لتستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي المسروقات التي قُدّرت بنحو 3.4 مليار دولار والتي شهدها قطاع العملات الرقمية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أوائل ديسمبر، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وعلى الرغم من انخفاض عدد عمليات السطو المعروفة التي نفذتها كوريا الشمالية هذا العام، إلا أن ممارسة البلاد المتمثلة في زرع موظفين متخصصين في تكنولوجيا المعلومات داخل خدمات العملات الرقمية للحصول على امتيازات وصول، ساعدت بيونغ يانغ على تحقيق اختراقات واسعة النطاق، وفقاً للباحثين.

وقال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في شركة "Chainalysis" أندرو فيرمان: "أصبحت سرقة العملات الرقمية آلية مربحة لتمويل كوريا الشمالية. ونتيجةً لذلك، تعزز عائدات هذه الاختراقات النظام وبرنامجه لأسلحة الدمار الشامل".

وأشارت "Chainalysis" إلى أن التدفق الهائل للأموال المسروقة في أوائل عام 2025 منح الباحثين رؤية غير مسبوقة لكيفية قيام قراصنة كوريا الشمالية بغسل مبالغ طائلة من العملات الرقمية. يستخدمون أساليب متطورة، بما في ذلك تقسيم المدفوعات على سلسلة الكتل إلى دفعات أصغر، مما يقلل من احتمالية رصدهم كعمليات مشبوهة.

في الشهر الماضي، أعلنت منصة "Upbit"، وهي أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، عن تعرضها لعملية سرقة إلكترونية، حيث قام لصوص بتحويل أصول رقمية بقيمة 30 مليون دولار تقريباً، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان استحواذ شركة "Naver Corp" عليها. وأفادت وسائل إعلام كورية بأن مجموعة القرصنة الكورية الشمالية "Lazarus" يُشتبه في وقوفها وراء عملية السرقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العملات المشفرة تمحو تريليون دولار من قيمتها السوقية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
موجة بيع عنيفة تهز العملات المشفّرة الصغيرة
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بتهم الاحتيال... حكم بالسجن 15 عامًا على قطب العملات المشفرة "دو كوون"
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية عن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية:"أحلام لن تتحقق أبداً"
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الشمالية

الأمن القومي

يوم واحد

الكورية

الشمالي

الشمال

الشام

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:27 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:09 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-20
Lebanon24
03:27 | 2025-12-20
Lebanon24
02:30 | 2025-12-20
Lebanon24
02:09 | 2025-12-20
Lebanon24
23:00 | 2025-12-19
Lebanon24
22:21 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24