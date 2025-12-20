تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
5 مليارات درهم قيمة ترسية مشروعين سكنيين لـ "مدن" في جزيرة الحديريات
Lebanon 24
20-12-2025
|
05:59
أعلنت شركة "مدن" ترسية عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروعين السكنيين "نوايف شرق" و"نوايف غرب" بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم (نحو 272 مليون دولار)، في أعلى قيمة ترسية يشهدها قطاع المشاريع السكنية في
أبوظبي
خلال عام 2025.
ويشمل العقد تنفيذ جميع الأعمال الإنشائية لـ735 فيلا فاخرة، في خطوة تعكس
التزام
«مدن» بتطبيق أعلى المعايير العالمية في تطوير مشاريعها السكنية.
ويوفّر المشروعان فللاً بتصاميم متنوعة وخيارات واسعة، ترسي مفهوماً جديداً للمساحات المعيشية الراقية ضمن مواقع استراتيجية مرتفعة، إذ تُقام الوحدات السكنية على أكبر تلّتين اصطناعيتين في المنطقة، بارتفاع يصل إلى 45 و55 متراً، في سابقة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المجتمعات السكنية الإقليمية.
وتتراوح مساحات الفلل بين 350 و2700
متر مربع
، وتضم وحدات سكنية من 3 إلى 8 غرف نوم، مع مساحات معيشة واسعة تلبّي متطلبات الخصوصية والرفاهية.
يُذكر أن "مدن" كانت قد منحت سابقاً عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروعين، في إطار مراحل التطوير المعتمدة.
كما يوفّر المشروعان لسكانهما باقة متكاملة من المرافق الرياضية والتجارية، إلى جانب المقاهي والمطاعم الراقية، فضلاً عن شبكة مخصّصة للدراجات الهوائية تمتد على طول 220 كيلومتراً. (سكاي نيوز)
