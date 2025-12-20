تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
5
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
إقتصاد
عام "بتكوين" المخادع.. آمال قياسية تنتهي بخسائر وقلق من 2026
Lebanon 24
20-12-2025
|
13:21
لم يتوقع خواكين موراليس أن يواصل سعر "بتكوين" الهبوط. فبعدما لامست العملة مستوى قياسياً عند "126 ألف دولار" للمرة الأولى، وسط رهانات متفائلة بعد إعادة انتخاب الرئيس
دونالد ترمب
وتوقعات بموجة صعود طويلة، قرر الطالب الإسباني (21 عاماً) الشراء عند كل تراجع في أوائل الخريف. لكنه فوجئ باستمرار الهبوط، ليقول إنه "أمسك بالسكين الساقطة نحو خمس مرات"، وواصفاً 2025 في سوق العملات المشفرة بأنه "عام مخادع".
ومع اقتراب نهاية 2025، يعيش متداولون أفراد في دول مختلفة واقعاً مشابهاً: عام بدأ بآمال مرتفعة بدعم توقعات تنظيمية أكثر مرونة، وتراجع أسعار الفائدة، وإقبال مؤسسات مالية كبرى، لكنه ينتهي بتراجع "بتكوين" بنحو "10%" مقارنة بديسمبر الماضي، وتبخر رهانات كبيرة بعد انخفاض القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة بنحو "تريليون دولار".
ويرى ستيف سوسنيك من "إنتراكتيف بروكرز" أن الجمع بين إدارة متبنية للعملات المشفرة وأدوات تشبه سوق الأسهم سهّل على المستثمرين الباحثين عن الزخم التكدس في الكريبتو، معتبراً أن "الانهيار الخاطف" في "10 أكتوبر" كان بمثابة "جرس إنذار" قاسٍ. هذا التحول دفع كثيرين لإعادة تقييم استراتيجياتهم قبل 2026، مع استحضار أسوأ لحظات 2022 بعد انهيار منصة "FTX" وما تلاه من "شتاء العملات المشفرة".
لكن في المقابل، يرفض آخرون سيناريو الشتاء، معتبرين أن السوق دخلت
التيار
الرئيسي
بفضل الصناديق المتداولة في البورصة ودخول لاعبين مؤسسيين منحوا السوق قدراً أكبر من الاستقرار، رغم أن المتداولين يعيدون صياغة مقارباتهم مع نهاية العام. (الشرق)
