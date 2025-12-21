تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

عام 2026.. كيف سيكون وضع الذهب والنفط؟

Lebanon 24
21-12-2025 | 03:17
بعد عام 2025 المليء بالتقلبات والإغلاق الحكومي، يتجه المستثمرون نحو 2026 بعصر "السيولة الرخيصة" عقب قرار الفيدرالي بخفض الفائدة، مما يغيّر قواعد اللعبة للأصول المالية.

أولاً الذهب (XAU) الذي كسر 4200 دولار في 2025، سيصبح مهاجماً لا مدافعاً فقط، مع توقعات 4500-4800 دولار للأونصة بدعم بنوك مركزية (الصين، روسيا) ومخاوف تضخم منتصف العام.

ثانياً النفط (خام، برنت) يرقص على حافة الجيوسياسة بين ضعف الطلب وتوتر الإمدادات، مستقراً في نطاق 75-90 دولار للبرميل، مثالياً للمضاربة السريعة على أخبار الشرق الأوسط لا الاستثمار طويل الأمد.

ثالثاً الأسهم الأميركية تشهد "تدويراً للسيولة" بعد هيمنة Nvidia وApple في 2025، حيث تنتقل الأموال من التكنولوجيا المتضخمة نحو "أسهم القيمة" الصناعية والطبية في Dow Jones وS&P 500.

ويبرز مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة والمتوسطة كـ"الحصان الأسود"، المستفيد الأكبر من خفض الفائدة لدفع نموها في محافظ المستثمرين الذكية. (انفستنغ)
