عام 2026.. كيف سيكون وضع الذهب والنفط؟

بعد عام 2025 المليء بالتقلبات والإغلاق الحكومي، يتجه المستثمرون نحو 2026 بعصر "السيولة الرخيصة" عقب قرار بخفض الفائدة، مما يغيّر قواعد اللعبة للأصول المالية.



أولاً (XAU) الذي كسر 4200 دولار في 2025، سيصبح مهاجماً لا مدافعاً فقط، مع توقعات 4500-4800 دولار للأونصة بدعم بنوك مركزية (الصين، روسيا) ومخاوف تضخم منتصف العام.



ثانياً (خام، برنت) يرقص على حافة الجيوسياسة بين ضعف الطلب وتوتر الإمدادات، مستقراً في نطاق 75-90 دولار للبرميل، مثالياً للمضاربة السريعة على لا الاستثمار طويل الأمد.



ثالثاً الأسهم الأميركية تشهد "تدويراً للسيولة" بعد هيمنة Nvidia وApple في 2025، حيث تنتقل الأموال من التكنولوجيا المتضخمة نحو "أسهم القيمة" الصناعية والطبية في Dow Jones وS&P 500.



ويبرز مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة والمتوسطة كـ" "، المستفيد الأكبر من خفض الفائدة لدفع نموها في محافظ المستثمرين الذكية. (انفستنغ)



