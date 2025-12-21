في بلد عربي.. سرقة بقيمة 50 مليار جنيه تهدد استدامة أحد أهم القطاعات الحيوية

كشف النائب المصري وعضو ، عماد خليل، أن قطاع الكهرباء في مصر تكبد خسائر تقدر بنحو 50 مليار جنيه نتيجة عمليات سرقة، مؤكداً أن هذا القطاع الحيوي يواجه تحديات كبيرة.



وأشار خليل في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى ارتفاع خسائر الكهرباء خلال عام 2025 بنسبة وصفها بـ"الصادمة"، حيث بلغ الفاقد في الشبكة القومية بين 25% و30%.

وأضاف أن الواقع العملي أظهر تفاقم ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على الكهربائي، مع تطور أساليبها، ما ألحق أضراراً مالية وفنية جسيمة بأمان الشبكات واستدامة الخدمة.