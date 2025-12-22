الخزانة الأميركية تحصل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية

ذكر بأن الخزانة الأميركية قامت بتحصيل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ بداية العام الجاري.



وجاء هذا الادعاء من البيت الأبيض خلال بث مباشر بمناسبة على قناته الرسمية في ، حيث عرضت قائمة بـ "انتصارات ماغا 2025".



وسلط البيت الأبيض الضوء على نجاحات مفترضة أخرى لإدارة الرئيس الأميركي ، مثل سياسة الهجرة ومكافحة أزمة الفنتانيل، وفق وكالة (د.ب.أ).

