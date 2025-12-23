سعر النحاس يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق

سجلت العقود الآجلة للنحاس مستوى غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الطن عتبة 12 ألف دولار لأول مرة في تاريخ التداولات في (LME).

وارتفع سعر العقد للتسليم بعد ثلاثة أشهر بنسبة 0.96% ليصل إلى 12025 دولارا للطن فيم تمام الساعة 13:47 بتوقيت ، لكن الصعود تراجع في التعاملات اللاحقة، حيث بلغت الزيادة 0.37% في تمام الساعة 14:15 بتوقيت موسكو، ليسجل المعدن 11925 دولارا للطن.



ويأتي هذا الرقم القياسي الجديد بعد فقط من كسر النحاس حاجزه التاريخي السابق عند 11993 دولارا للطن يوم أمس. (روسيا اليوم)