تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
سعر النحاس يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق
Lebanon 24
23-12-2025
|
07:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت العقود الآجلة للنحاس مستوى غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الطن عتبة 12 ألف دولار لأول مرة في تاريخ التداولات في
بورصة لندن للمعادن
(LME).
وارتفع سعر العقد للتسليم بعد ثلاثة أشهر بنسبة 0.96% ليصل إلى 12025 دولارا للطن فيم تمام الساعة 13:47 بتوقيت
موسكو
، لكن الصعود تراجع في التعاملات اللاحقة، حيث بلغت الزيادة 0.37% في تمام الساعة 14:15 بتوقيت موسكو، ليسجل المعدن 11925 دولارا للطن.
ويأتي هذا الرقم القياسي الجديد بعد
يوم واحد
فقط من كسر النحاس حاجزه التاريخي السابق عند 11993 دولارا للطن يوم أمس. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سعر الألمنيوم قرب أعلى مستوى
Lebanon 24
سعر الألمنيوم قرب أعلى مستوى
23/12/2025 20:55:05
23/12/2025 20:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ.ف.ب": الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا بلغت أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف في شهر تشرين الأول الماضي
Lebanon 24
"أ.ف.ب": الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا بلغت أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف في شهر تشرين الأول الماضي
23/12/2025 20:55:05
23/12/2025 20:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء نواف سلام: المفاوضات مع إسرائيل انتقلت إلى مستوى أعلى من المستوى العسكري (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
رئيس الوزراء نواف سلام: المفاوضات مع إسرائيل انتقلت إلى مستوى أعلى من المستوى العسكري (التلفزيون العربي)
23/12/2025 20:55:05
23/12/2025 20:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: فنزويلا حليفة وشريكة لروسيا والاتصالات بين البلدين مستمرة على أعلى مستوى
Lebanon 24
الكرملين: فنزويلا حليفة وشريكة لروسيا والاتصالات بين البلدين مستمرة على أعلى مستوى
23/12/2025 20:55:05
23/12/2025 20:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بورصة لندن للمعادن
روسيا اليوم
يوم واحد
روسيا
موسكو
سي ال
نحاس
لندن
تابع
قد يعجبك أيضاً
سفيرة الاتحاد الأوروبي زارت مرفأ طرابلس لدعم التنمية الاقتصادية
Lebanon 24
سفيرة الاتحاد الأوروبي زارت مرفأ طرابلس لدعم التنمية الاقتصادية
13:01 | 2025-12-23
23/12/2025 01:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يستقر مع ترقب الأسواق للنفط الفنزويلي وبيانات أميركية قوي
Lebanon 24
النفط يستقر مع ترقب الأسواق للنفط الفنزويلي وبيانات أميركية قوي
12:56 | 2025-12-23
23/12/2025 12:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: LAIN خطوة عملية لمواجهة هجرة العقول ودعم اقتصاد الابتكار
Lebanon 24
شحادة: LAIN خطوة عملية لمواجهة هجرة العقول ودعم اقتصاد الابتكار
12:14 | 2025-12-23
23/12/2025 12:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من يحسم المعركة؟ عروض متصاعدة للاستحواذ على إمبراطورية إعلامية
Lebanon 24
من يحسم المعركة؟ عروض متصاعدة للاستحواذ على إمبراطورية إعلامية
11:45 | 2025-12-23
23/12/2025 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
10:01 | 2025-12-23
23/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
03:49 | 2025-12-23
23/12/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
00:36 | 2025-12-23
23/12/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست إسرائيل.. مصير "حزب الله" بيد دولة واحدة
Lebanon 24
ليست إسرائيل.. مصير "حزب الله" بيد دولة واحدة
14:00 | 2025-12-22
22/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:01 | 2025-12-23
سفيرة الاتحاد الأوروبي زارت مرفأ طرابلس لدعم التنمية الاقتصادية
12:56 | 2025-12-23
النفط يستقر مع ترقب الأسواق للنفط الفنزويلي وبيانات أميركية قوي
12:14 | 2025-12-23
شحادة: LAIN خطوة عملية لمواجهة هجرة العقول ودعم اقتصاد الابتكار
11:45 | 2025-12-23
من يحسم المعركة؟ عروض متصاعدة للاستحواذ على إمبراطورية إعلامية
10:01 | 2025-12-23
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
08:56 | 2025-12-23
بالأرقام… ارتفاع ملحوظ في السياحة والتجارة خلال موسم الأعياد
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 20:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 20:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 20:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24